Urfi Javed को क्यों होना पड़ा अस्पताल में भर्ती, एक्ट्रेस ने कहा- 'अब नहीं करूंगी...'

Urfi Javed On Her Health: उर्फी जावेद की तबीयत पिछले काफी दिनों से बिगड़ी हुई है. उनकी एक तस्वीर सामने आई, जिसमें वो अस्पताल का खाना खाती नजर आ रही थीं और उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो काफी बीमार हैं.इस फोटो के सामने आते ही एक्ट्रेस के फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं. इसी बीच उर्फी (Urfi Javed In Hospital) के इतनी तबीयत खराब होने के कारणों का पता चल गया है. एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई थी और क्यों उन्हें अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ गया था.

उर्फी को था तेज बुखार

उर्फी जावेद ने हाल ही में तबीयत बिगड़ने के बाद अपनी एक फोटो शेयर करते हुए अपनी तबीयत का हाल बताया था. अब एक्ट्रेस ने बताया है कि उनकी कैसे तबीयत बिगड़ गई और साथ ही कहा है कि वह आगे से इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगी. TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक उर्फी जावेद ने कहा, 'मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही थी. बहुत तेज बुखार था और कमजोरी हो रही थी. ये वायरल फीवर था लेकिन मैंने इसे गंभीरता से नहीं लिया जिसकी वजह से बाद में एक पॉइंट पर आकर मुझे एडमिट होना पड़ा. मैं 2-3 दिन तक वहां रही और फिर 7 अगस्त को ठीक महसूस करने पर घर वापस आ गई.'

हॉस्पिटल में होना पड़ा एडमिट

उर्फी जावेद ने कहा कि उन्हें बीमार पड़ना बिलकुल पसंद नहीं है और उम्मीद करेंगी कि अब दोबारा बीमार ना पड़ें. क्योंकि इससे उनका काम प्रभावित होता है, और उन्हें अपने कमिटमेंट्स पूरे नहीं कर पाना पसंद नहीं है. उर्फी जावेद ने कहा कि वह लगातार अपनी सेहत को नजरअंदाज कर रही थीं जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा.

सेहत के प्रति लापरवाही

उर्फी जावेद ने कहा, 'मैं इस बात की तसल्ली करूंगी कि मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी हो तब भी मैं अपने लिए वक्त निकालूं और कभी भी इस तरह अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं करूं.' बता दें कि उर्फी जावेद और चाहत खन्ना का झगड़ा हाल ही में काफी चर्चा में रहा था. दोनों ही स्टार्स ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के लिए गुस्सा और नफरत जाहिर की थी.

ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर