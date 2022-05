Urfi Javed Video: जानवरों की शैल से बनाई ब्रा, पैरों में लपेटा पारदर्शी कपड़ा, उर्फी जावेद ने समंदर किनारे किया नया ड्रामा

Urfi Javed Animal Sheel See Through Dress: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने फैशन सेंस के चलते सोशल मीडिया पर अलग ही सेंसेशन बन चुकी हैं. एक्ट्रेस की एक-एक तस्वीर और वीडियो का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं. और जैसी ही उर्फी (Urfi Javed Latest Look) अपना लेटेस्ट लुक फैंस के साथ शेयर करती हैं तो वो मिनटों में वायरल हो जाता है. अब एक बार फिर से उर्फी ने अपनी ड्रेस के साथ कुछ ऐसा कारमाना कर दिया है जिसके खूब चर्चे हो रहे हैं.

उर्फी जावेद का लेटेस्ट लुक

दरअसल, उर्फी जावेद (Urfi Javed Instagram) ने अपना लेटेस्ट लुक वीडियो पोस्ट कर इंस्टाग्राम के जरिए शेयर किया है. इस लुक में उर्फी जावेद ब्रा और एक पारदर्शी कपड़ा लपेटे दिखाई दे रही हैं. खास बात ये हैं कि ये उर्फी की कोई नॉर्मल नहीं बल्कि बेहद खास ब्रालेट है. इसे एक्ट्रेस ने खुद समंदर किनारे पाई जाने वाली एनिमल शैल से तैयार किया है. एनिमल शैल को कलर कर उसे डोरी की मदद के बांधकर एक्ट्रेस मे ब्रा तैयार की है.

पारदर्शी कपड़ा लपेट पर लगीं सेंसुअल

अपने इस लुक और ज्यादा सेंसुअल बनाने के लिए उर्फी (Urfi Javed) ने पैरों में पारदर्शी कपड़ा लपेटा हुआ है. समंदर किनारे एक्ट्रेस लेटेस्ट फोटोशूट में बेहद बिंदास अंदाज में अपना ये लुक फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. लुक की डिटेल्स उर्फी ने अपने पोस्ट में ही शेयर की हैं. वीडियो में जुल्फे लहराते हुए उर्फी काफी खूबसूरत अदाएं दे रही हैं. वीडियो पोस्ट करते ही इंटरनेट पर छा गया है और नेटिजंस के साथ-साथ फैशन एक्सपर्स्ट को भी उर्फी का ये एक्सपेरिमेंट काफी पसंद आ रहा है.

गोवा में दोस्तों के साथ पार्टी

बता दें कि उर्फी (Urfi Javed) के हाल ही में इंस्टाग्राम पर तीन मिलियन फॉलोअर्स पूरे हो चुके हैं. इसके जश्न एक्ट्रेस ने अपने दोस्तों के साथ गोवा में पार्टी करके मनाया था. उर्फी का ये वीडियो भी खूब वायरल हुआ था. सामने आए वीडियो में आप देख सकते हैं कि उर्फी के दोस्त उन्हें उठाते दिखाई दे रहे हैं और इस दौरान एक्ट्रेस काफी खुश हैं और वो मस्ती में हूटिंग करती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में साफ है कि उर्फी कहती हैं थ्री मिलियन. इसके बाद उनके सभी दोस्त भी चिल्लाने लगते हैं उर्फी जावेद थ्री मिलियन.

उर्फी जावेद का फैशन स्टेटमेंट

बता दें कि उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने एक से बढ़कर एक बोल्ड लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. एक्ट्रेस अपने कपड़ों के साथ ऐसे-ऐसे एक्सपेरिमेंट करती हैं कि हर किसी की नजरें उनके ड्रेसिंस स्टाइल पर ही थमी रह जाती हैं.

