Zee News Select: मनोरंजन की दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 7 October 2022

1. Bigg Boss 16 के लिए सबसे ज्यादा फीस लेती हैं 'इमली'! एक हफ्ते में लाखों कमा लेते हैं ये कन्टेस्टन्ट्स

Bigg Boss 16 Contestants Fees: बिग बॉस 16 की शुरुआत हो चुकी है और इस रीएलिटी शो को व्यूअर्स काफी पसंद कर रहे हैं. इस बार के सीजन में टीवी से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक, सभी के सितारे आए हैं और फैन्स उनके गेम को देखने के लिए उत्सुक हैं. बता दें कि इस बार 'इमली' का किरदार निभाने वाली सुंबुल तौकीर (Sumbul Touqeer) भी बिग बॉस में हिस्सा ले रही हैं और कहा जा रहा है कि सुंबुल शो में सबसे ज्यादा फीस ले रही हैं. आइए सुंबुल की हर हफ्ते की फीस और बाकी कन्टेस्टन्ट्स की फीस पर एक नजर डालते हैं..

2. Urfi Javed Selfie: गोवा पहुंचकर पहचान में ही नहीं आ रही हैं उर्फी! हैरान करने वाला है उनका ये लुक

Urfi Javed Latest Look: उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने लुक्स को लेकर काफी एक्स्पेरिमेंटल हैं और अपनी हर नई ड्रेस में कुछ अतरंगी करती हैं. अपने काम के लिए उन्हें जितना जाना जाता है, उतना ही उन्हें उनके बोल्ड फैशन सेंस के लिए पहचाना जाता है. हाल ही में, उर्फी ने गोवा से एक ऐसी सेल्फी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी कि उनके फैन्स बिल्कुल दंग रह गए. बता दें कि उर्फी इस तस्वीर में पहचान ही नहीं आ रही हैं और उनके इस लेटेस्ट लुक ने सभी को चौंका दिया है. लोग बार-बार इस फोटो को देख रहे हैं क्योंकि कोई भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि ये फोटो में उर्फी ही है..

3. Sajid Khan Controversy: एक नहीं दो नहीं इन 7 लड़कियों ने साजिद को किया था कटघरे में खड़ा, अब फिर मचा फिल्ममेकर के नाम पर बवाल

Sajid Khan Bigg Boss 16: साजिद खान बिग बॉस 16 में इन दिनों नजर आ रहे हैं और शो में उनकी एंट्री से बवाल सा मच गया है. 2 साल पहले जिन-जिन लड़कियों ने साजिद खान के खिलाफ मोर्चा खोला था वो अब इतने बड़े शो में उनकी एंट्री से गुस्से में हैं.

4. Arbaaz Khan की गर्लफ्रेंड ने सुर्ख लिबास पहनकर धड़काया हर किसी का दिल, देखते रह जाएंगी मलाइका भी

Arbaaz Khan Girlfriend: मलाइका अरोड़ा से तलाक के बाद अरबाज खान (Arbaaz Khan) का नाम विदेशी हसीना जॉर्जिया एंड्रियानी (Giorgia Andriani) संग खूब जुड़ रहा है. अक्सर दोनों वेकेशन पर साथ दिखते हैं तो कभी किसी पार्टी में. वहीं अरबाज संग रिश्ते को लेकर तो जॉर्जिया चर्चा में रहती ही हैं लेकिन उससे भी ज्यादा वो अपने स्टाइल को लेकर छाई रहती हैं. जॉर्जिया घर से निकलती हैं तो पैपराजी के कैमरे उनकी एक झलक को कैमरों में कैद करने के लिए बेकरार हो उठते हैं. वहीं जॉर्जिया भी कहां कम हैं अक्सर ये हसीना इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसा पोस्ट कर देती हैं कि देखने वाले खुद को इनका दीवाना बनने से रोक ही नहीं पाते.

5. Bigg Boss 16: अब्दू रोजिक का शो में छलका दर्द, बुरे दिनों को याद कर कहा- 'मुझे कचरा मानकर...'

BB 16 Abdu Rozik: 'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) में अब्दू रोजिक दर्शकों के पसंदीदा कंटेस्टेंट बनते जा रहे हैं. आपको बता दें कि वो 19 साल के हैं लेकिन इस उम्र में उनकी समझारी और पॉजिटिव जीने का तरीका लोगों को उनका कायल कर रहा है. इतना ही नहीं वो अपनी बातों से लोगों को काफी मोटिवेट भी करते हैं. दरअसल, 'बिग बॉस' के बीते एपिसोड में अब्दू रोजिक (Abdu Rozik) और एमसी स्टैन के बीच एक शानदार मोमेंट देखने को मिला. आपको बता दें कि शो के शुरुआत से ही एमसी स्टैन काफी बुझे-बुझे से थे. इसके अलावा वो किसी भी टास्क में न के बराबर ही भाग ले रहे हैं. इतना ही नहीं वो इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेटेड भी हैं. हालांकि, 'बिग बॉस' ने उन्हें अपने आपको बचाने का एक मौका भी दिया लेकिन उन्होंने उस मौके को खो दिया. इसके बाद से एमसी स्टैन काफी दुखी हैं. वहीं, इसके बाद अब्दू रोजिक एमसी स्टैन के पास आकर उन्हें समझाने और मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं.

6. Bhojpuri Song: प्रवेश लाल यादव से बोलीं आम्रपाली दुबे- 'छुई मत कमरिया मन हरक जाता जी', लव कैमिस्ट्री देख छूटे लोगों के पसीने

Sariya Sarak Jata Ji: भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर और सिंगर प्रवेश लाल यादव और भोजपुरी सिनेमा की ड्रीम गर्ल आम्रपाली दुबे का नया भोजपुरी गाना रिलीज हो गया है. 'सड़िया सरक जाता जी' भोजपुरी गाने को निरहुआ म्यूजिक वर्ल्ड पर रिलीज किया गया है. इस गाने में आम्रपाली दुबे पिंक साड़ी में काफी सुंदर नजर आ रही हैं. वह प्रवेश लाल यादव को मनाने की कोशिश कर रही हैं.

7. Maja Ma Review: पारिवारिक मनोरंजन के नाम पर ये है 'सच का सामना', माधुरी के होने पर भी मजा कम और टेंशन ज्यादा

New Film On Amazon Prime: फिल्म का ट्रेलर आपको इसके म्यूजिकल और फैमेली ड्रामा होने की खबर देता है. लेकिन सचाई इससे अलग है. न फिल्म म्यूजिकल है और न ही ऐसी कि आप परिवार के साथ देखते हुए एंटरटेन हों. फिल्म में ढेर सारा टेंशन है. माधुरी के अच्छे अभिनय पर कहानी में छुपे एजेंडे भारी पड़ते हैं.

8. Ankita Lokhande: एक बार फिर दुल्हन सी सजीं अंकिता, मांग में सिंदूर और पैरों में पायल पहन दिखाया अप्सरा सा हुस्न

Ankita Lokhande Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) की खूबसूरती पर लाखों लोग फिदा हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन एक्ट्रेस की कोई न कोई तस्वीर या वीडियो वायरल होती ही रहती है. ऐसे में अंकिता (Ankita Lokhande) का नया वीडियो फैंस को बेहद पसंद आ रहा है जिसमें वो सज-धज कर पैरों में आलता लगवा रही हैं. आप भी देखें वीडियो

9.Bhojpuri Actress Net Worth: करोड़ों की मालकिन हैं ये भोजपुरी बालाएं, आखिर कौन हैं सबसे अमीर?

Bhojpuri Actress Income: आज भोजपुरी एक्ट्रेस भी किसी से कम नहीं हैं. मोनालिसा हो या फिर आम्रपाली दुबे..सोशल मीडिया और खबरों में ये हसीना छाई ही रहती है. वहीं कमाई के मामले में भी वो किसी से पीछे नहीं हैं.

10. Arun Bali Passes Away: 'हे राम', '3 इडियट्स' और 'लाल सिंह चड्ढा' फेम एक्टर का निधन

Arun Bali Dies at 79: दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है. 79 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. अरुण बाली लंबे समय से बीमार चल रहे थे. कुछ महीने पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था.अरुण बाली एक दुर्लभ बीमारी Myasthenia Gravis से जूझ रहे थे. ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है. जो नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से होती है.

