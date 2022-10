Arun Bali Passes Away: 'हे राम', '3 इडियट्स' और 'लाल सिंह चड्ढा' फेम एक्टर का निधन

Arun Bali Death: दिग्गज अभिनेता अरुण बाली का निधन हो गया है. 79 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. अरुण बाली लंबे समय से बीमार चल रहे थे. कुछ महीने पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था.अरुण बाली एक दुर्लभ बीमारी Myasthenia Gravis से जूझ रहे थे. ये एक ऑटोइम्यून बीमारी है. जो नर्व्स और मसल्स के बीच कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से होती है.

अरुण बाली के निधन ने टीवी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है. कई सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर शोक जाहिर कर रहे हैं. फैंस उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो उनकी तबीयत खराब होने के चलते मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था. अरुण बाली ने अपने करियर में शाह रुख खान से लेकर अक्षय कुमार और सुशांत सिंह राजपूत जैसे सितारों के साथ काम किया है. वह खुद भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और जाना-माना नाम थे.

Veteran actor Arun Bali passes away at the age of 79 years in Mumbai

