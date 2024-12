कांग्रेस के जले अखिलेश अचानक केजरीवाल की माला जपने लगे! दिल्ली में यह कैसी खिचड़ी पक रही?

Akhilesh Yadav Politics: पिछले 10 दिन का सियासी घटनाक्रम देखिए: 7 दिसंबर को, समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता रामगोपाल यादव कहते हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विपक्षी गठबंधन INDIA के नेता नहीं हैं. फिर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी INDIA की कमान संभालने का दम भरती हैं. अखिलेश यादव की सपा ममता की दावेदारी का पुरजोर समर्थन करती है. INDIA ब्लॉक के कुछ और दल भी ममता के समर्थन में आ जाते हैं. महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी (MVA) में शामिल सपा गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर देती है. इधर दिल्ली में, आम आदमी पार्टी (AAP) सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल साफ कर देते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा. एक-दो दिन बाद ही, अखिलेश दिल्ली सरकार के मंच से AAP के हेल्थ मॉडल की तारीफ करते नजर आते हैं. यह तमाम घटनाक्रम दिखाता है कि विपक्षी खेमे के भीतर कांग्रेस की घेराबंदी चल रही है. दिल्ली में कोई न कोई खिचड़ी तो पक रही है जिसका कांग्रेस से लेना-देना जरूर है.

अखिलेश ने की AAP के दिल्ली मॉडल की तारीफ

AAP सरकार की ओर से सोमवार को दिल्ली में 'महिला अदालत' लगाई गई थी. मंच पर सीएम आतिशी के साथ पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ-साथ एक चेहरा और था जो सबको बदलती हुई राजनीतिक फिजा का अहसास करा गया. सपा सुप्रीमो और लोकसभा सांसद अखिलेश यादव, केजरीवाल के बगल में विराजमान थे. जब अखिलेश ने माइक संभाला तो केंद्र की बीजेपी नीत एनडीए सरकार पर तो हमला बोला ही, AAP सरकार की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर बाकी नहीं रखी.

अखिलेश ने कहा, 'हमारी मां, हमारी बेटी, हमारी बहन का जो सबसे बुनियादी सवाल है कि उसको सुरक्षा मिले. जो जिम्मेदारी AAP की होनी चाहिए थी, वह आपसे छीनकर के दिल्लीवालों के पास है, गृह विभाग के पास है... जैसा मैंने कहा कि गृह विभाग केवल नाम का है, वो दिल्ली में सुरक्षा नहीं दे पा रहा, मणिपुर में सुरक्षा नहीं दे पा रहा तो सोचो जो गृह विभाग का काम है, वह काम कौन कर रहा है?'

सपा सुप्रीमो ने आगे कहा, 'आपने स्वास्थ्‍य में जो परिवर्तन किया, उसका परिणाम यह हुआ कि आपसे सीखकर के बहुत सारे प्रदेशों ने वहीं मॉडल अपनाने का काम किया. जो शिक्षा के क्षेत्र में आपने परिवर्तन किया... मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, जो AAP पार्टी कर रही है... स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में... यही हमारी माताओं-बहनों को सम्मान दिलाने का काम है और अगर सुरक्षा भी AAP के हाथ में आ जाए तो इससे बड़ा काम और नहीं हो सकता. अगर हमें सुरक्षा मिल जाए, मान-सम्मान आपका अपने आप बढ़ने लगेगा.'

#WATCH | Delhi: Addressing the 'Mahila Adalat' held by the AAP, Samajwadi Party President and MP, Akhilesh Yadav says, "... The Home Department is there just for the namesake. If they are not able to provide security, then who is doing the job of the Home Department. A no. of… pic.twitter.com/iXiXmkeKil

— ANI (@ANI) December 16, 2024