ब्रिटेन टू बांग्लादेश कैसे बना दंगा प्रदेश? क्या 8000KM दूरी पर बसे देशों में हिंसा का है कोई कनेक्शन

Britain to Bangladesh Riot: बड़े बड़े दरख्तों में जब दीमक लग जाती है तो पहले वो अंदर से सड़ते हैं और आखिर में खत्म हो जाते हैं. अगर दरख्तों को बचाना होता है तो दीमक का सही वक्त पर इलाज जरूरी होता है. एक वक्त दुनियाभर में राज करने वाले मजबूत देश ब्रिटेन में कट्टरता की दीमक लग चुकी है और अब दंगों में झुलस रहे ब्रिटेन में अंग्रेज इसके इलाज में जुट गए हैं. दंगों की आग से ब्रिटेन के कई शहर झुलस गए हैं. लेकिन, आखिर ब्रिटेन में दंगों की शुरुआत कैसे हुई? ब्रिटेन के अलावा बांग्लादेश में भी दंगों का सीजन चल रहा है. बांग्लादेश में एक बार फिर से कट्टरपंथियों ने फसाद शुरु कर दिया है. तो चलिए बताते हैं कि 8 हजार किलोमीटर की दूरी पर बसे देशों में क्या दंगों की वजह एक ही है.

जलते ब्रिटेन को देख दुनिया परेशान

जलते ब्रिटेन की तस्वीरों को देखकर दुनिया हैरान और परेशान है. ब्रिटेन में बसना लोगों का सपना हुआ करता है, लेकिन ब्रिटेन की ड्रीम सिटीज अब दंगा सिटी बन गई हैं. कुछ कट्टरपंथी जमातों की वजह से ताकतवर ब्रिटेन की प्रतिष्ठा खाक में मिल गई है. एक नहीं दो नहीं, बल्कि ब्रिटेन के कई शहर दंगों की आग में झुलस रहे हैं. राजधानी लंदन से लेकर, टेक्सटाइल कैपिटल मैनचेस्टर को दंगाईयों ने आग के हवाले कर दिया है. जिस लिवरपूल को आप फुटबॉल क्लब टीम से जानते हैं और जिस लीडस में क्रिकेट मैच होते हैं दोनों ही जगहों पर फिलहाल दंगों का खेल खेला जा रहा है. एक नहीं दो नहीं कमोबेश ब्रिटेन के शहर-शहर की तस्वीर एक सी है.

Is the UK heading towards civil war?

Three children were brutally murdered by Axel Rudakubana, a 17-year-old born to Rwandan parents in Cardiff. The police's inaction has sparked mass riots across half the country.

Protests and counter demonstrations have taken place in… pic.twitter.com/pTru6o8y5b

— Canada Matters (@CanadaxMatters) August 3, 2024