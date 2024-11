डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार बने राष्ट्रपति तो भारत से संबंधों पर क्या पड़ेगा असर?

India-US Relations, If Trump Win: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे मजबूत सैन्य शक्ति वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका 5 नवंबर को अपने नए राष्ट्रपति का चुनाव करने जा रहा है. विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत सहित दुनियाभर के देशों की नजर इस चुनाव पर है. चुनावी मैदान में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं. ट्रंप और कमला हैरिस के बीच नीतिगत मतभेदों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं. भारत समेत दुनियाभर की अर्थव्यवस्था इस चुनाव के नतीजों के आधार बड़े बदलावों का अनुभव कर सकती हैं.

अमेरिका में मतदान क्यों मायने रखता है?

संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 2024 को 'मानव इतिहास का सबसे बड़ा चुनावी साल' करार दिया है. इस साल 72 देशों चुनाव हैं और पूरे साल में दुनिया की लगभग आधी आबादी यानी कुल 3.7 अरब लोग मतदान करेंगे. कुछ देशों में चुनाव हो चुके हैं और कुछ में होने वाले हैं. कुछ देशों के चुनाव दूसरे देशों की तुलना में वैश्विक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं और इसी में अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव है, जिस पर सबकी नजरें हैं. जैसे-जैसे अमेरिका मतदान की ओर बढ़ रहा है दुनिया सांस रोककर देख रही है, क्योंकि सभी को पता है कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति का प्रभाव महाद्वीपों पर दूरगामी पड़ सकता है.

ट्रंप दूसरी बार बने राष्ट्रपति तो भारत पर क्या पड़ेगा असर?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अगर पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार चुनाव जीतते हैं और राष्ट्रपति बनते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के भविष्य के रिश्ते संभवतः एक नई दिशा ले सकते हैं. भारत के साथ संबंधों को बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी दिखाने वाले ट्रंप ने दोनों देशों के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक प्रतिबद्धता जताई है. अमेरिकी चुनाव से ठीक पहले एक्स पर हाल ही में लिखे गए एक पोस्ट में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी दोस्ती की पुष्टि की और उनके करीबी राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया.

भारतीय प्रवासियों को संदेश और बांग्लादेश पर रुख

भारतीय प्रवासियों तक अपनी रणनीतिक पहुंच बनाने के लिए ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हाल ही में हुई हिंसा की निंदा की. बता दें कि रिपोर्टों से पता चलता है कि पिछले 2 महीने में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं. इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का संदेश दक्षिण एशिया में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सम्मान को बनाए रखने के उनके इरादे को रेखांकित करता है, जो उनके प्रशासन के तहत अमेरिकी विदेश नीति में संभावित बदलावों का संकेत देता है.

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने एक्स पर दिवाली संदेश में कहा, 'कमला हैरिस और जो बाइडेन ने दुनियाभर में और अमेरिका में हिंदुओं की उपेक्षा की है. वे इजरायल से लेकर यूक्रेन और हमारी अपनी दक्षिणी सीमा तक विनाशकारी रहे हैं, लेकिन हम अमेरिका को फिर से मजबूत बनाएंगे और ताकत के जरिए शांति वापस लाएंगे.' हिंदू अमेरिकी समूहों ने अमेरिका और बांग्लादेश सहित दुनियाभर में हिंदुओं के मानवाधिकारों की रक्षा करने और उन्हें 'कट्टरपंथी वामपंथ के धर्म-विरोधी एजेंडे' से बचाने का वादा करने के लिए ट्रंप की सराहना की है.

I strongly condemn the barbaric violence against Hindus, Christians, and other minorities who are getting attacked and looted by mobs in Bangladesh, which remains in a total state of chaos.

It would have never happened on my watch. Kamala and Joe have ignored Hindus across the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2024