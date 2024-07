PM Modi Russia Visit: 10 साल में 16 बार पुतिन से मिले, 5 साल गैप के बाद छठी बार रूस जा रहे पीएम मोदी, क्यों खास है विजिट?

India Russia Friendship: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस में रहेंगे. सोमवार 8 जुलाई को वह दोपहर मॉस्को पहुंच जाएंगे. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई के बाद से पीएम मोदी पहली बार रूस की यात्रा करने वाले हैं. पीएम मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यह रूस की उनकी पहली यात्रा है.

10 साल में पुतिन से 16 बार मिले, 5 साल के अंतर के बाद रूस की छठी यात्रा

हालांकि, अपने बीते 10 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी 16 बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं. वहीं, इन दो दशकों में 5 साल के अंतर के बाद यह रूस की उनकी छठी यात्रा है. भारत-रूस के बीच काफी पुरानी और गहरी दोस्ती को देखते हुए अमेरिका, चीन और पकिस्तान समेत दुनिया के तमाम देशों की नजर पीएम मोदी की इस आधिकारिक यात्रा पर है.

रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों से दोस्ती निभा रहे पीएम मोदी

मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में पीएम मोदी एकमात्र ऐसे वैश्विक नेता हैं जो एक साथ रूस, यूक्रेन और अमेरिका तीनों से गहरी दोस्ती निभा रहे हैं. रूस-यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी ने विदेश नीति में बहुत सावधानी से बैलेंस बनाकर रखा है. भारत ने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की और शांतिपूर्ण समाधान के लिए बातचीत को सबसे प्रमुख रास्ता बताया. साथ ही सैन्य कार्रवाई के लिए खुलकर रूस की निंदा भी नहीं की है. रूस से बाकी संबंधों के साथ ही तेल का आयात भी जारी रखा.

77 साल से भी ज्यादा पुराने हैं भारत-रूस के राजनयिक संबंध

भारत और रूस के बीच 77 साल भी पुराने राजनयिक संबंध हैं. एक तरह से कहें तो रूस आजाद भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और ज्यादा ऊंचाई दी है. उनकी रूस यात्रा से दोनों देशों के संबंधों में और ज्यादा मजबूती आने की बात कही जा रही है. हालांकि, पीएम मोदी के दौरे से पहले देश में विपक्ष मे सियासत भी शुरू कर दी है. शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि हिंदुस्तान और रूस का संबंध मोदी जी की वजह से नहीं बल्कि पंडित नेहरू और इंदिरा जी की पॉलिसी से हुआ है.

साल 1971 से भारत और रूस के बीच दोस्ती में मील के कई पत्थर

विदेश मंत्रालय के तथ्यों के मुताबिक, भारत और रूस के बीच साल 1971 में शांति, मित्रता और सहयोग संधि हुई थी. 1993 में मैत्री और सहयोग संधि हुई. साल 2000 में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संधि की घोषणा हुई. साल 2010 में यह विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में बदल गई. साल 2022 में रूस-यूक्रेन जंग के बाद दुनिया दो ध्रुव में बंटता दिखाई दिया, लेकिन भारत और रूस की नजदीकी बरकरार रही. पीएम मोदी की रूस यात्रा को लेकर प्रवासी भारतीय समुदाय काफी उत्साहित है.

#WATCH | On PM Modi's upcoming visit to Russia, Sammy Manoj Kotwani, President of Indian Business Alliance, Indian National Culture Centre SITA says, " ...Everybody knows about it. Russian media is covering it very positively, it is a proud moment for the Russians as PM Modi is… pic.twitter.com/R1iGjSOaPY

— ANI (@ANI) July 7, 2024