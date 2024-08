Uddhav Thackeray: संसद सत्र के दौरान दिल्ली दौरे पर उद्धव ठाकरे, INDIA नेताओं से मिलकर महाराष्ट्र में बना पाएंगे माहौल?

Uddhav Thackeray Delhi Visit: महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर जाकर उनके माता-पिता और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की. उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय राउत भी थे.

संसद सत्र के दौरान तीन दिनों के लिए दिल्ली में उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे की सुनीता केजरीवाल से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और राघव चड्ढा भी मौजूद थे. संसद के मानसून सत्र के दौरान तीन दिनों के लिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दौरे पर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने इसके पहले विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कई नेताओं से भी मुलाकात और विभिन्न राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत की.

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मिले. वह सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं. इस बीच उद्धव ठाकरे की दिल्ली यात्रा को लेकर महाराष्ट्र में इस साल होने वाले विधानसभा चुनान से पहले ही राजनीति गरमा गई है. लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे से महाराष्ट्र में जोश में आए महाविकास आघाड़ी के नेताओं के बीच यह सवाल भी उठा है कि आगामी चुनाव से पहले शिवसेना यूबीटी सियासी माहौल को कितना बदल पाएगी?

उद्धव और सुनीता के बीच मौजूदा हालात और तानाशाही पर चर्चा

इस बीच, उद्धव ठाकरे और सुनीता केजरीवाल मुलाकात के बाद संजय सिंह ने कहा, ‘‘वे यहां केजरीवाल की पत्नी, उनके माता-पिता और बेटी से मिलने आए थे. मौजूदा हालात और तानाशाही के मुद्दे पर चर्चाएं हुईं. केजरीवाल के मामले में कानून व्यवस्था के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि निचली अदालत का ऑर्डर अपलोड होने से पहले उनकी जमानत पर रोक लगा दी गयी और फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया.’’

हर कोई इस मुश्किल वक्त में केजरीवाल परिवार के साथ- संजय सिंह

संजय सिंह ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) विपक्ष की आवाज दबाने के लिए सरकारी हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. उन्होंने कहा, ‘‘हम तानाशाही के खिलाफ हम एक साथ मिलकर लड़ेंगे. उद्धव ठाकरे ने सुनीता भाभी और उनके परिवार को आश्वस्त किया कि हर कोई इस मुश्किल वक्त में उनके साथ है.’’

संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी- आदित्य ठाकरे

बाद में, आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘‘...उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की. हम उन ताकतों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं जो भारत के ताने-बाने को नष्ट करना चाहती हैं. केंद्रीय एजेंसियां अरविंद केजरीवाल को निशाना बना रही हैं क्योंकि भाजपा को उनसे डर है. संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारी लड़ाई जारी है.’’

