Check Purity of Paneer at Home : कहीं नकली पनीर तो नहीं खा रहे हैं आप, ऐसे कीजिए पहचान

Check Fake Or Real Paneer: पनीर हमारे खाने का अहम् हिस्सा है. यह न केवल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है बल्कि कई अन्य पोषण के लिए भी जरूरी है पर इन दिनों काफी अधिक मात्रा में मिलावटी पनीर की आवक देखने को मिलती है. ये मिलावटी चीजें सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हैं पर कैसे पहचाना जाए कि जो पनीर आप खा रहे हैं वह असली है या नकली? यहां हम कुछ आसान टिप्स दे रहे हैं, जिनके जरिए पनीर की शुद्धता का घर पर आसानी से पता लगाया जा सकता है.

मसल कर देखें : Ways to Check Purity of Paneer

यह पनीर की शुद्धता को पहचानने का सबसे पहला तरीका है. मसलने पर पनीर अगर टूटकर बिखरने लगे तो यह समझ लीजिए कि आपके द्वारा उपयोग में लाया जा रहा पनीर नकली है. वास्तव में स्कीम्ड मिल्क पाउडर से बने हुए नकली पनीर ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाते हैं और इस तरह टूट जाते हैं.

कितना सॉफ्ट है आपका पनीर

टाइट पनीर का सीधा अर्थ है कि यह नकली है. अगर पनीर असली होगा तो वह बेहद सॉफ्ट होगा. नकली पनीर न केवल टाइट होता है बल्कि कई बार रबड़ की तरह खिंचता भी है.

आयोडिन टिंचर से ऐसे करें पता : Identify Adulterated Cottage Cheese

केमिकल प्रोसेस से पनीर की शुद्धता को परखने के लिए आयोडिन टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए पानी में पनीर को उबालकर ठंडा कर लें. उबालने के बाद इसमें कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर की मिलाइए. आपके पनीर का रंग अगर नीला पड़ने लगे तो तय है कि यह पनीर नकली है.

नकली पनीर खाने से स्वास्थ्य को कई नुकसान हो सकते हैं. इन तरीकों की मदद से आप असली और नकली आसानी से परख सकते हैं.