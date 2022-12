Best Cuisines Of The World: दुनिया के बेस्ट फूड के मामले में 5वें नंबर पर भारत, ये देश रहे आगे

Best Cuisines LIST: टेस्ट एटलस के अनुसार, भारत 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की वैश्विक सूची में पांचवें स्थान पर है. यह रैंकिंग सामग्री, व्यंजन और पेय पदार्थों के लिए दर्शकों के वोटों पर आधारित है. इटली का खानपान पहले स्थान पर आया उसके बाद ग्रीस और स्पेन का स्थान रहा. रेटिंग में भारत को 4.54 अंक मिले हैं और देश के सर्वश्रेष्ठ रेटेड फूड्स में ‘गरम मसाला, मलाई, घी, मक्खन, लहसुन नान, कीमा’ शामिल हैं. इस लिस्ट में कुल 460 आइटम हैं.

इसके अलावा, लिस्ट अनुसार, श्री ठाकर भोजनालय (मुंबई), करावल्ली (बेंगलुरु), बुखारा (नई दिल्ली), दम पुख्त (नई दिल्ली), कोमोरिन (गुरुग्राम) और 450 अन्य भारतीय व्यंजनों को आजमाने के लिए सबसे अच्छे रेस्तरां हैं.

