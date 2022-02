ये 5 गलत आदतें समय से पहले ही आपको बूढ़ा बना देंगी , जल्द सुधार लें वरना पछताओगे!

aging habits: हमारे जीवन का आखिरी पड़ाव बुढ़ापा ही होता है. लेकिन ये भी सच है कि कोई भी इंसान बूढ़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि इस दौरान आपकी शारीरिक ताकत गिरने लगती है. रंग-रूप भी कम होने लगता है और कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ गलत आदतें कम उम्र में ही बूढ़ा बना देती हैं. अगर आप समय से पहले बूढ़ा होना नहीं चाहते हैं, तो इन अस्वस्थ आदतों को देर होने से पहले ही छोड़ दें.

आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि इस खबर में नीचे बताई गईं बुरी आदतों के कारण आप कम उम्र में ही सफेद बाल, कमजोर हड्डियां, डायबिटीज-हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां, आंखों की कमजोर रोशनी आदि कई समस्याओं से जूझ सकते हैं. अगर आपने इन गलत आदतों को छोड़ दिया तो लंबे समय तक शरीर को जवानी की तरह स्वस्थ रख पाएंगे.

समय और उम्र से पहले बूढ़ा बनाने वाली गलत आदतें (Bad Habits That Make You Older With Time And Age)

1. जंक फूड खाना

अगर आप जंक फूड का सेवन करते हैं तो समय से पहले आपको बुढ़ापा घेर सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ लोग हरी सब्जियां, फल, बीन्स, सूखे मेवा जैसे हेल्दी फूड को छोड़कर जंक फूड का सेवन करते हैं, यही आदत शरीर में विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, आयरन, मैग्नीशियम आदि पोषक तत्वों की कमी कर सकता है. जिससे शरीर का स्वास्थ्य गिरने लगता है और बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

2. अधिक मीठी चीजों का सेवन करना

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा मीठा खाने की आदत होती है, उनमें ब्लड शुगर बढ़ने के कारण कम उम्र में ही डायबिटीज की समस्या हो जाती है. वहीं, अत्यधिक मीठा या चीनी खाने से शरीर पर चर्बी चढ़ने लगती है और स्किन ढीली हो सकती है. ये सभी समस्याएं समय से पहले बूढ़ा बनाने के लिए काफी हैं.

3. कम पानी पीने की आदत

हेल्थ एक्सपर्ट्स इस बात पर हमेशा जोर देते हैं कि शरीर और स्किन को जवान बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है. क्योंकि, कम मात्रा में पानी पीने से स्किन ड्राई होने लगती है और विभिन्न शारीरिक अंगों की कार्यक्षमता भी घटने लगती है. इसके अलावा, कम पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स नहीं निकल पाते हैं और शरीर को अंदर व बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं.

4. शारीरिक गतिविधि न के बराबर होना

कम उम्र में बूढ़ा होने से बचने के लिए शारीरिक गतिविधि करना बहुत जरूरी है. अक्सर लोग शारीरिक गतिविधि और जिम को एक जैसा मान लेते हैं. शारीरिक गतिविधि का मतलब है कि आप दैनिक कार्य में चलने-फिरने, उठने-बैठने, स्ट्रेचिंग, सीढ़ी चढ़ना आदि जैसे कार्य करते हों. जरूरी नहीं कि आप जिम जाकर वजन ही उठाएं. शारीरिक गतिविधि ना करने से मसल्स कमजोर होने लगती हैं और मोटापे जैसी समस्या आ जाती है.

5. स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जल्द छोड़ दें

आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, अधिक मात्रा में शराब का सेवन और स्मोकिंग करना भी आपको समय से पहले बूढ़ा बनाता है. क्योंकि, जहां स्मोकिंग से दिल के रोग, फेफड़ों के रोग शरीर को कमजोर कर देते हैं. वहीं, शराब शरीर व त्वचा को ड्राई बनाकर झुर्रियों, डिहाइड्रेशन का कारण बनती है. जिससे शरीर की उम्र ज्यादा दिखने लगती है.

