Jumping Jack Exercises: जिम जाने का नहीं है टाइम तो घर पर करें जंपिंग जैक, ये बीमारियां रहेंगी दूर

Benefits of Jumping Jack Exercises: हर कोई यही चाहता है कि वह हेल्दी और फिट रहे, लेकिन आजकल बिजी शेड्यूल और लगातार बैठे रहने की वजह से लोगों को कई सारी स्वास्थ्य सबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि उनके पास जिम जाने का वक्त नहीं मिलता है तो ऐसे में जंपिंग जैक एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करना बहुत आसान है और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं. इस प्रकार की एक्सरसाइज दिल, फेफड़ों और मांसपेशियों पर एक ही समय में काम करता है।

जंपिंग जैक एक्सरसाइज क्या है? (what is Jumping Jacks)

सबसे पहले जानते हैं कि जंपिंग जैक क्या है, दरअसल, जंपिंग जैक एक इंटेंस फिजिकल वर्कआउट है, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें मुख्य रूप से जंप करना यानि कि कूदना शामिल होता है. इसे कई वेरिएशन में किया जा सकता है.

जंपिंग जैक एक्सरसाइज के जबरदस्त फायदे (Amazing Benefits of Jumping Jack Exercises)

फायदा 1

जंपिंग जैक एक्सरसाइज का रोज अभ्यास करने से आपको नींद ना आने की समस्या या इंसोम्निया से राहत दे सकता है.

फायदा 2

जंपिंग जैक पूरे शरीर पर काम करने वाला वर्कआउट है, जो इसे एक बेहतरीन एक्सरसाइज बनाता है, यह आपको वजन कम करने में मदद करती है.

फायदा 3

जंपिंग जैक पैरों, पेट और एब्डोमिनल एरिया और हाथों की मसल्स पर काम करती है और इन एरिया में जमे फैट को घटाने में मदद करती है.

फायदा 4

जब आप इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हैं तो यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, और बोन मास को बरकरार रखता है.

फायदा 5

एक अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज होने के साथ-साथ, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए लिए भी जंपिंग जैक आइडियल एक्सरसाइज है.

फायदा 6

यह आपकी हार्ट रेट को बैलेंस करता है, पूरे शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को दूर करने में मदद करता है, और हार्ट स्ट्रोक या दिल के दौरे के जोखम को कम करता है.

जंपिंग जैक करने का तरीका (how to do jumping jacks)

अपने पैरों को सीधा रखकर खड़े हो जाएं. अपनी बाजुओं को अपनी साइड में रखें. जंप करें और अपने पैरों को कूल्हों की चौड़ाई से फैलाएं. इसी समय में अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर ले जाते हुए मिलाएं. फिर से जंप करें और अपनी बाजुओं को नीचे ले आएं. इस दौरान आप अपने पैरों को एक साथ लाएं. अपनी सामान्य स्थिति में आ जाएं. आप इसे फिर से दोहराएं.

