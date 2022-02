Vitamin Deficiency: शरीर में कभी कम ना होने दें ये 5 विटामिन, दूर रहेंगी सभी बीमारियां, जानें क्या खाएं

अधिकतर दर्द व बीमारियां शरीर में विटामिन की कमी के कारण होती हैं. अगर आप शरीर के लिए जरूरी 5 विटामिन की कमी नहीं होने देंगे, तो ना सिर्फ बीमारियां आप से दूर रहेंगी बल्कि दिल, दिमाग, हड्डियां समेत सभी अंग मजबूत बन जाएंगे. आइए जानते हैं कि कौन-से 5 विटामिन शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इन विटामिन की कमी (foods to eat for vitamin deficiency) को पूरा करने के लिए किन चीजों का सेवन करना चाहिए.

Vitamin Deficiency: शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं ये 5 विटामिन

कंसल्टेंट डाइटिशियन डॉ. रंजना सिंह का कहना है कि शरीर के अंदर कई केमिकल और शारीरिक गतिविधियां होती हैं. जिनमें विटामिन ईंधन व ग्रीस का काम करते हैं. इसलिए शरीर को सेहतमंद बनाए रखने के लिए नीचे दिए 5 विटामिन की कमी ना होने दें.

1. विटामिन-सी की कमी के लक्षण और Vitamin C से भरपूर फूड

शरीर में विटामिन-सी की कमी (Vitamin C Deficiency Symptoms) के कारण टिश्यू की मरम्मत व विकास रुक जाता है. जिसके कारण कमजोर इम्यून सिस्टम, जल्दी घाव न भरना, बेजान व फीकी त्वचा आदि समस्याएं होती हैं. विटामिन सी की कमी पूरी करने के लिए संतरा, नींबू, चकोतरा, ब्रॉकली, आलू, स्ट्रॉबेरी जैसे विटामिन-सी से भरपूर फूड्स (Vitamin C rich foods) का सेवन करें.

2. विटामिन-डी की कमी के लक्षण और Vitamin D से भरपूर फूड

शरीर में विटामिन-डी की कमी (Vitamin D Deficiency Symptoms) के कारण हड्डियां, दांत और नाखून जैसे कठोर अंग कमजोर होकर टूटने लगते हैं. इसके अलावा, डिप्रेशन व सन डैमेज जैसे समस्याएं भी विटामिन डी की कमी के लक्षण हैं. विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए संतरे का जूस, दूध (milk benefits), पूरा अंडा, मशरूम, सैल्मन मछली जैसे विटामिन डी से भरपूर फूड्स (Vitamin D Rich Foods) का सेवन करें.

3. विटामिन बी12 की कमी के लक्षण और Vitamin B12 से भरपूर फूड

शरीर में विटामिन बी12 की कमी (Vitamin B12 Deficiency Symptoms) के कारण एनर्जी में कमी हो जाती है और हमेशा थकान महसूस होती है. विटामिन बी12 नसों और बॉडी सेल्स को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है. विटामिन बी12 की कमी को पूरा करने के लिए अंडे, दूध (milk benefits), फोर्टिफाइड सोया मिल्क, टूना व सैल्मन मछली, मीट जैसे विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स (Vitamin B12 rich foods) का सेवन करें.

4. विटामिन बी9 की कमी के लक्षण और Folate से भरपूर फूड

विटामिन बी9 को फोलेट या फोलिक एसिड (Folic Acid Deficiency Symptoms) भी कहा जाता है. जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, वरना बच्चे के विकास में विकार या दोष पैदा हो सकता है. फोलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स के विकास में काफी महत्वपूर्ण होता है. विटामिन बी9 की कमी को पूरा करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, फलों का जूस, दाल, मटर जैसे विटामिन बी9 से भरपूर फूड्स (Vitamin B9 rich foods) का सेवन करना चाहिए.

5. विटामिन ए की कमी के लक्षण और Vitamin A से भरपूर फूड

शरीर में विटामिन ए की कमी (Vitamin A Deficiency Symptoms) के कारण आंखें कमजोर होने लगती हैं और आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है. वहीं, कमजोर इम्यून सिस्टम व अनहेल्दी स्किन भी विटामिन ए की कमी के लक्षण हैं. विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए हरी सब्जियां, पीली व संतरी सब्जियां, गाजर, शकरकंद, पालक, अंडे, दूध जैसे विटामिन ए से भरपूर फूड्स (Vitamin A rich foods) का सेवन करें.

