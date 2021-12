Turmeric benefits: शरीर के इस अंग पर लगाएं हल्दी, कई बीमारियां रहेंगी दूर, जानिए जबरदस्त फायदे

Turmeric benefits: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हल्दी के फायदे. हल्दी में कई औषधीय गुण होते हैं, तमाम समस्याओं में भी हल्दी के सेवन या लेप से लोगों को आराम मिलता है. हल्दी में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटैशियम और आयरन जैसे कई तत्व मौजूद होते हैं. ये एंटीबैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर होती है, जो पाचन क्रिया से लेकर त्वचा की समस्याओं में भी कारगर है. कई तरह की परेशानियों में हल्दी के सेवन से लेकर उसका लेप भी लगाया जाता है.

नाभि में हल्दी लगाने से आपको कई तरह के लाभ मिलते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं नाभि में हल्दी लगाने के फायदे.

नाभि में हल्दी लगाने के फायदे (Benefits of applying turmeric in the navel)

1. सूजन या घाव से राहत

आपको बार-बार कब्ज की वजह से पेट में सूजन और दर्द हो रहा है तो हल्दी फायदा देगी. नाभि पर हल्दी और नारियल तेल मिलाकर लगा सकते हैं. नाभि में घाव होने पर भी आप हल्दी का लेप लगा सकते हैं.

2. इंफेक्शन से बचाती है

नाभि पर हल्दी और सरसों का तेल मिलाकर लगाने से कई तरह के वायरल इंफेक्शन्स से बचा जा सकता है. ऐसा करने से सर्दी-खांसी में भी जल्दी राहत मिलती है.

3. पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद

हल्दी में फाइबर की मात्रा भी पाई जाती है, जो भोजन पचाने के लिए एक जरूरी तत्व है. इसलिए पेट दर्द या अपच की स्थिति में आप नाभि पर हल्दी रखकर आराम कर सकते हैं.

4. इम्यूनिटी सिस्टम के लिए फायदेमंद

आप रात में नाभि में हल्दी लगाकर सो सकते हैं. ये आपकी इम्युनिटी मजबूत करेगी और वजन कम करने में भी कारगर साबित हो सकती है.

5. पीरियड्स दर्द से राहत

कई महिलाओं को पीरियड्स के दौरान असहनीय दर्द और पेट में ऐंठन की शिकायत होती है. ऐसे में आप अगर नाभि में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपको पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और परेशानी में लाभ मिलेगा.

कब और कैसे लगा सकते हैं नाभि में हल्दी? (When and how can you apply turmeric in the navel)

नाभि में हल्दी हमेशा ऐसे समय लगाएं जब आप कम-से-कम 1-2 घंटे आराम करने जा रहे हों ताकि नाभि के द्वारा आपका शरीर हल्दी के गुणों का अवशोषण कर सके. बेहतर होगा कि आप रात में सोते समय नाभि में हल्दी लगाकर आराम करें, हालांकि अगर आप दिन में भी 1-2 घंटे आराम करते हैं तो दिन में नाभि में हल्दी लगाकर सो सकते हैं. नाभि में हल्दी सरसों या नारियल तेल के साथ लगाएं, क्योंकि तेल में मिलाकर लगाने पर हल्दी के गुण त्वचा पर जल्दी काम करेंगे. पेट में दर्द की शिकायत होने पर नाभि में हल्दी लगाने के बाद हल्के हाथों से पेट की मालिश भी कर सकते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

