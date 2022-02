butterfly posture: महिलाएं एक जगह बैठकर करें तितली आसन, मिलेंगे पांच जबरदस्त फायदे

butterfly posture: भागदौड़ भरी इस जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए हेल्दी डाइट के साथ योग भी जरूरी है. अगर आप नियमित तौर पर योग करते हैं तो कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं. योग से न केवल व्यक्ति का तनाव दूर होता है, बल्कि मन और मस्तिष्क को भी शांति मिलती है योग बहुत ही लाभकारी है. योग न केवल हमारे दिमाग, मस्‍तिष्‍क को ही ताकत पहुंचाता है बल्कि हमारी आत्‍मा को भी शुद्ध करता है.

क्या है तितली आसन (what is butterfly posture)

तितली आसन दो शब्दों तितली और आसन से मिलकर बना है. इसका शाब्दिक अर्थ तितली की मुद्रा में बैठना है. इस योग की मुद्रा बद्धकोणासन के समान है. इसलिए कई बार इसे बद्धकोणासन भी समझ लिया जाता है, लेकिन बद्धकोणासन और तितली आसन में बहुत अंतर है. इस मुद्रा में तितली की भांति पैरों को ऊपर-नीचे हिलाते हैं, जबकि बद्धकोणासन में पैरों को जमीन पर रखना होता है.

कैसे करें तितली आसन (how to do butterfly posture)

एक योगा मैट लेकर सूर्य की ओर मुखकर आराम मुद्रा में बैठ जाएं.

इसके बाद अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ फैलाएं.

अब पैरों को मोड़कर घुटनों एवं तलवों को एक दूसरे से मिलाएं.

आप चाहे तो इस योग को करने के लिए दंडासन मुद्रा में भी बैठ सकते हैं.

अब आराम मुद्रा में बैठकर अपने हाथों से जांघों को ज़मीन से लगाएं.

अब दोनों हाथों से पैर के तलवों को पकड़ लें.

फिर आंख बंदकर तितली की भांति अपने पैरों को हिलाएं.

इस मुद्रा को कुछ मिनट के लिए करें.

तितली आसन के जबरदस्त लाभ (Amazing benefits of butterfly posture)

1. तनाव दूर करता है

तितली आसन आपकी पीठ के दर्द को ठीक करता है. इसके अलावा यह आपकी मसल्स का तनाव दूर करता है, इसके अभ्यास से ओवरी में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे पीरियड्स नियमित हो जाते हैं और आपको ज्यादा फर्टाइल बनाता है.

2. आपके प्रजनन अंगों को फायदा पहुंचाता है

नियमित तौर पर तितली आसन करने से सभी प्रजनन अंगों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, जिससे आप ज्यादा फर्टाइल बनती हैं. यही नहीं, इससे पीरियड्स भी नियमित हो जाते हैं.

3. गर्भवती महिलाओं के लिए सहायक है

तितली आसन को अंग्रेजी में बटरफ्लाई पोज कहा जाता है. यह गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद है. यह आपके पेट और एब्डोमेन में होने वाले दर्द हो मिटाता है. यही नहीं, आपके हिप्स, थाइस और पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे डिलीवरी आसानी से होती है.

4. कूल्हों में आता है लचीलापन

अगर आप सुबह उठकर इस आसन का अभ्यास करते हैं तो शरीर की थकान को दूर हो जाती है. यह आंतों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होता है. इससे कूल्हों में लचीलापन भी आता है.

5. पीठ दर्द दूर करता है

तितली आसन आपकी पीठ के दर्द को ठीक करता है. इसके अलावा यह आपकी मसल्स का तनाव दूर करता है,

How To Loss Weight: डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें, तेजी से घटने लगेगा वजन, कुछ ही दिनों में हो जाओगे स्लिम-ट्रिम

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​​

WATCH LIVE TV