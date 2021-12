Benefits Of Milk: अगर इस वक्त पीएंगे दूध तो मिलेंगे यह 5 जबरदस्त फायदे, वजन भी रहेगा कंट्रोल

Benefits Of Milk: दूध को सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. रोजाना एक गिलास दूध का सेवन कर कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है. लेकिन क्या आप दूध पीने का सही समय जानते हैं. जी हां अगर दूध (Right Time To Drink Milk) का सेवन सही समय में किया जाए, तो इसके फायदे कई गुना बढ़ जाते हैं.

दूध में पाए जाने वाले पोषक तत्व (nutrients found in milk)

दूध में विटामिन ए, विटामिन बी और डी के अलावा कैल्शियम, प्रोटीन और लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर को कई फायदे पहुंचाने में मदद कर सकते हैं. रोजाना दूध के सेवन से नींद में सुधार किया जा सकता है.

सेहत के लिए क्यों खास है दूध का सेवन

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, दूध का नियमित सेवन कर आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. यह मोटापे को कंट्रोल करने में मदद करता है. साथ ही हड्डियों को मजबूत बनाता है. इतना ही नहीं दूध को पाचन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है.

नाश्ते में दूध पीने के जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of drinking milk in breakfast)

अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो दूध का सेवन करें. प्रोटीन से भरपूर दूध वजन को काफी हद तक कंट्रोल करने में मदद कर सकता है अगर आप सुबह दूध का सेवन करते हैं तो रात में बेहतर नींद आती है. इससे अनिद्रा की समस्या नहीं होती. दूध में मौजूद प्रोटीन खून में ट्रिप्टोफैन के स्तर को बढ़ा सकता है. दूध में पाए जाने वाले गुण अवसाद की समस्या को दूर करने में मदद कर सकते हैं. सुबह दूध का सेवन करने से ब्लड शुगर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है. कैल्शियम को हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी माना गया है. सुबह नाश्ते के समय दूध का सेवन करने से हड्डियों को मजबूत बनाया जा सकता है.

दूध पीने का सही समय

सुबह नाश्ते में दूध का सेवन करने से रात में अच्छी नींद आती है. अगर आपको अनिद्रा की समस्या है, तो आपके लिए सुबह नाश्ते के समय दूध का सेवन फायदेमंद हो सकता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नही है. यह सिर्फ आपको शिक्षित करने के लिए दी गई है.

