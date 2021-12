यह लोग खाली पेट खाना शुरू करें भीगे हुए 2 अखरोट, कई बीमारियां रहेंगी दूर, जानिए जबरदस्त फायदे

benefits of soaked walnuts: आज हम आपके लिए अखरोट के फायदे लेकर आए हैं. ड्राई फ्रूट्स का राजा कहलाने वाला अखरोट सिर्फ दिमाग के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद ड्राई फ्रूट (Dry Fruits) है. अखरोट में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मौजूद हैं, जो हमें कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं.

अखरोट में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in walnuts)

अखरोट सेहत के लिए बेहद लाभकारी है. इसमें हेल्दी फैट, फाइबर, विटमिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सिर्फ ब्रेन हेल्थ और मेमरी के लिए ही फायदेमंद नहीं है, बल्कि आपकी ओवरऑल सेहत के लिए भी बेस्ट माना जाता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फॉस्फॉरस, कॉपर, सेलेनियम, ओमेगा-3 फैटी ऐसिड जैसे कई पोषक भी होते हैं.

भीगे अखरोट खाने के ये हैं फायदे (These are the benefits of eating soaked walnuts)

नींद बेहतर करता है वजन कंट्रोल में रहता है इम्यूनिटी बूस्ट करता है कब्ज की समस्या से राहत दिलाता है ब्लड शुगर कंट्रोल करता है बॉडी से एक्स्ट्रा फैट कम करता है पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है इसमें पाए जाने वाले अल्फा-लिनोलेनिक ऐसिड हड्डियों को मजबूत करता है. डायबिटीज मरीजों के लिए लाभकारी है

अखरोट खाने का सही तरीका (right way to eat walnuts)

अखरोट बेहद फायदेमंद (Akhrot Ke Fayde) होता है, लेकिन अगर इसे रातभर पानी में भिगोकर अगले दिन खाया जाए तो इसके गुणों में और वृद्धि हो जाती है. यही वजह है कि अखरोट को कच्चा खाने की जगह आप उसे भिगोकर खा सकते हैं. इसके लिए रात में सोने से पहले 2 अखरोट को पानी में भिगो दें. जब सुबह नींद खुले तो खाली पेट सेवन करें.

इन लोगों के लिए लाभकारी है अखरोट (Walnut is beneficial for men)

आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, अखरोट पुरुषों की सेहत के लिए फायदेमंद है. इसमें ऐसे गुण मौजूद होते हैं, जिससे स्पर्म क्वालिटी में सुधार होता है. इसको डाइट में शमिल करने से स्पर्म में शुक्राणु की आयु, शुक्राणुओं की संख्या, गतिशीलता में सुधार आता है, जिससे यौन शक्ति की कमजोरी को दूर करने में मदद मिलती है. सेक्शुअल पावर को बढ़ाने के लिए अखरोट का सेवन बहुत फायदेमंद है.

