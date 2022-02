Vitamins benefits: शरीर में इन 5 विटामिन की कमी होने से घेर लेती हैं कई बीमारियां, इन चीजों को खाने से मिलेगा जरबदस्त फायदा

Vitamins List and benefits: सेहत की बात हो और विटामिन का जिक्र न हो ऐसा हो ही नहीं सकता. क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रीऐंट्स के रूप में जाने जाते हैं और इन की कमी से हम बीमारियों की गिरफ्त में आ जाते हैं. असल में शरीर को सेहतमंद रखने में विटामिन्स का अहम रोल होता है. शरीर को सही से काम करने के लिए पोषण की जरूरत होती है और विटामिन (Vitamins And Minerals) शरीर को जरूरी पोषण देने का काम करते हैं.

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाने, शरीर को एनर्जी देने और कई बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, लेकिन कन्फूजन यहां हो जाती है कि किन विटामिन का सेवन सेहत के लिए जरूरी है. अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है तो परेशान न हों, हम आपको कुछ ऐसे जरूरी विटामिन के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. नीचे जानिए उनके बारे में...

इन विटामिन को डाइट में शामिल करने से मिलेंगे शानदार फायदे (Including these vitamins in the diet will give great benefits)

1. विटामिन सी (vitamin C)

यह महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है, जो न केवल इम्यूनिटी को बढ़ाने, बल्कि स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है.विटामिन सी की कमी को दूर करने के लिए खट्टे फल, संतरा, कीवी, टमाटर हरी सब्जियों का सेवन करें.

2. विटामिन के (Vitamin K)

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि विटामिन के की कमी से शरीर में कमजोरी महसूस होती है.इसकी कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और फिश का सेवन करें.

3. विटामिन ई (Vitamin E)

विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने और स्किन बालों को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं.लाल शिमला मिर्च, मूंगफली, एवोकाडो, बादाम से यह मिलता है.

4. विटामिन ए (Vitamin A)

यह इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के अलावा पाचन को बेहतर रखता है. साथ ही आंखों के लिए भी बेहद जरूरी है.

इसकी कमी को दूर करने के लिए आप दूध, अंडे आदि का सेवन कर सकते हैं.

5. विटामिन बी (Vitamin B)

विटामिन बी शरीर को हेल्दी रखने में अहम भूमिका निभाता है. विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए आप अपनी डाइट में दूध, पनीर, केला जैसी चीजों को शामिल कर सकते हैं.

शरीर में इस विटामिन की कमी से कम होने लगती हैं आंखों की रोशनी, स्किन और बालों को भी खतरा, खाएं ये फूड

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.

WATCH LIVE TV