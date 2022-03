Soft Waxing: सॉफ्ट वैक्सिंग से हटाएं हाथ-पैर के बाल, घर पर Wax बनाना है बहुत आसान

हाथ-पैर के बाल हटाने के लिए महिलाएं वैक्सिंग करवाती हैं. मगर ऐसा नहीं है कि पुरुष वैक्सिंग करवाने में पीछे रहते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप घर पर आसानी से सॉफ्ट वैक्स बना सकते हैं और फिर उससे हेयर रिमूवल किया जा सकता है. आइए जानते हैं कि घर पर सॉफ्ट वैक्स कैसे बनाया जा सकता है और इससे वैक्सिंग करने के क्या फायदे (Benefits of Waxing) होते हैं.

Benefits of Soft Waxing: सॉफ्ट वैक्स क्या है और इसके शानदार फायदे

सॉफ्ट वैक्स बालों के साथ त्वचा पर भी प्रभाव डालती है. इसलिए इसे हाथ-पैर या कमर जैसे बड़े एरिया के अनचाहे बाल हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. आइए सॉफ्ट वैक्स इस्तेमाल करने के फायदे (Benefits of Waxing) जानते हैं. जैसे-

सॉफ्ट वैक्स से हाथ-पैर, कमर जैसे बड़े एरिया के अनचाहे बाल हटाना आसान होता है. हार्ड वैक्स के मुकाबले सॉफ्ट वैक्स ज्यादा सस्ती होती है. यह वैक्स बीच से टूटती नहीं है. आप सॉफ्ट वैक्स को गुनगुना भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वैक्सिंग करवाने का फायदा यह भी है कि त्वचा मुलायम बन जाती है. इसके साथ ग्लोइंग स्किन भी मिलती है. सॉफ्ट वैक्सिंग स्किन से डेड सेल्स हटाने में भी मदद करती है. शेविंग के मुकाबले वैक्सिंग से बालों की ग्रोथ कम हो जाती है. वहीं, होममेड वैक्स का इस्तेमाल करने पर केमिकल का खतरा नहीं होता है.

Homemade Soft Wax: घर पर कैसे बनाएं सॉफ्ट वैक्स?

होममेड सॉफ्ट वैक्स बनाना काफी आसान है और आप इस तरीके से इस वैक्स को बना सकते हैं. जैसे-

सामग्री

सफेद दानेदार चीनी - 1 कप

नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच

शहद - 1/4 कप

पानी - 1 चम्मच

घर पर सॉफ्ट वैक्स बनाने का तरीका

सबसे पहले एक बर्तन में चीनी और पानी डालकर धीमी आंच पर रखें. चीनी पिघलने के बाद नींबू का रस और शहद भी मिला दें. मिश्रण को बीच-बीच में चलाते रहें, जिससे वह जले नहीं. जब मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा होने लगे, तो गैस बंद कर दें. अब हेयर रिमूवल वैक्सिंग के लिए आपकी सॉफ्ट वैक्स तैयार है. अगर वैक्स ज्यादा गाढ़ी हो, तो थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं.

How to do Wax: हेयर रिमूवल के लिए सॉफ्ट वैक्सिंग कैसे इस्तेमाल करें?

हाथ-पैर या कमर के अनचाहे बाल हटाने के लिए सबसे पहले स्किन को साफ करें. इसके बाद वैक्स को सुविधाजनक स्तर तक गर्म कर लें. अब स्किन को पकड़कर स्पैटुला की मदद से सॉफ्ट वैक्स की हल्की परत फैलाएं. ध्यान रखें वैक्सिंग करते हुए कि सॉफ्ट वैक्स हेयर ग्रोथ की दिशा में फैलाई गई हो. अब एक वैक्सिंग स्ट्रिप को वैक्स के ऊपर रखें और थोड़े दबाव के साथ रब करें. अब स्किन को एक तरफ से पकड़ते हुए वैक्सिंग स्ट्रिप को बालों की उल्टी दिशा में तेजी से खींच दें.

Soft Waxing Precautions: सॉफ्ट वैक्सिंग करते ध्यान रखें ये सावधानियां

हार्ड वैक्सिंग के मुकाबले सॉफ्ट वैक्सिंग थोड़ी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है.

अगर आपके बाल रह भी गए हैं, तो भी सॉफ्ट वैक्सिंग को एक ही जगह दोबारा ना लगाएं.

सॉफ्ट वैक्स का ज्यादा इस्तेमाल करने पर स्किन डैमेज हो सकती है.