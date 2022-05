Black Cardamom for Skin: बड़ी इलायची से दूर कर सकती हैं झुर्रियां, पिंपल्स भी हो जाएंगे खत्म, जानें इस्तेमाल का तरीका

Big Cardamom Benefits: बड़ी इलायची विभिन्न मसालों में से एक है, जो खाने का स्वाद बढ़ाती है. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि बड़ी इलायची से झुर्रियां, मुंहासे जैसी स्किन प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है. ऐसा मुमकिन है, क्योंकि बड़ी इलायची में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो त्वचा को निखारने में मदद करते हैं. आइए जानते हैं कि झुर्रियां और पिंपल्स को दूर करके चेहरे को चमकाने के लिए बड़ी इलायची का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है.

Black Cardamom Benefits: चेहरे के लिए बड़ी इलायची के फायदे

बड़ी इलायची में एंटी-एजिंग गुण होते हैं, जो झुर्रियों को हटाने में मदद करते हैं और कम उम्र में बूढ़े दिखने से बचाते हैं. बड़ी इलायची में विटामिन-सी भी होता है, जो खून को साफ करने में मदद करता है. जिससे मुंहासों की समस्या दूर हो जाती है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो भी आता है. बड़ी इलायची में मौजूद विटामिन-सी के साथ एंटीसेप्टिक और एंटी-बैक्टीरियल गुण भी होते हैं. जो कि स्किन एलर्जी से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. अगर आप रंग गोरा करना चाहते हैं, तो भी बड़ी इलायची मदद कर सकती है. क्योंकि, यह त्वचा का रंग गहरा करने वाले मेलानिन को बढ़ने से भी रोकती है.

How to use big cardamom: चेहरे पर कैसे लगाएं बड़ी इलायची?

चेहरे पर बड़ी इलायची लगाने के लिए आप इसका फेस पैक बना सकते हैं. जिसके लिए आपको बड़ी इलायची का पाउडर और शहद को बराबर मात्रा में मिलाना है और चेहरे पर अच्छी तरह लगाएं. जब पेस्ट सूख जाए, तो साफ पानी से चेहरा धो लें.