Covid Vaccine and Periods: क्या कोरोना वैक्सीन महिलाओं के मासिक धर्म को प्रभावित कर सकती है, जानें सच्चाई

नई दिल्ली: जिस तेजी से कोरोना वायरस की दूसरी लहर (Coronavirus second wave) देश भर में फैल रही है, उससे भी कहीं तेजी से अफवाहें और गलत जानकारियां सोशल मीडिया के जरिए फैलायी (Fake news on social media) जा रही हैं. कभी कोरोना वायरस के इलाज से जुड़ी कोई गलत जानकारी तो कभी ऑक्सीजन लेवर को घर पर ही बढ़ाने का घरेलू नुस्खा. और अब कोरोना वैक्सीन को लेकर भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कोविड-19 वैक्सीन महिलाओं के मासिक धर्म यानी पीरियड्स और फर्टिलिटी को प्रभावित करती है.

PIB ने इन दावों को बताया फेक

भारत में 1 मई से 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन (Covid Vaccine for 18 years and above) लगाने की प्रक्रिया शुरू हो रही है. ऐसे में सोशल मीडिया पर इन दिनों कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि महिलाओं को अपने पीरियड्स से पांच दिन पहले और पांच दिन बाद तक कोरोना वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि इस दौरान उनकी इम्यूनिटी बेहद कमजोर रहती है. इसके अलावा, ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन शुरुआती दिनों में इम्यूनिटी कम करती है. हालांकि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB के फैक्ट चेक ने इन दावों को फेक बताते हुए कहा कि 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को 1 मई के बाद टीकाकरण करवाना चाहिए.

#Fake post circulating on social media claims that women should not take #COVID19Vaccine 5 days before and after their menstrual cycle. Don't fall for rumours! All people above 18 should get vaccinated after May 1. Registration starts on April 28 on https://t.co/61Oox5pH7x pic.twitter.com/JMxoxnEFsy — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 24, 2021

असामान्य पीरियड्स और कोविड वैक्सीन के बीच कोई लिंक नहीं

न्यू यॉर्क टाइम्स से बात करते हुए येल स्कूल ऑफ मेडिसिन की डॉ रैन्डी हटर एप्स्टीन और ऐलिस लु-कुलिगन ने कहा, 'अब तक ऐसा कोई डेटा नहीं मिला है जो कोरोना वैक्सीन और मासिक धर्म में होने वाले बदलाव के बीच किसी तरह के लिंक को स्थापित कर पाए' (No link between vaccine and periods). ट्विटर पर भी कई डॉक्टर महिलाओं से यही अपील कर रहे हैं कि असामान्य पीरियड्स और कोरोना वैक्सीन के बीच कोई लिंक नहीं है इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने की बजाए 1 मई से सभी लोगों को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए.

A lot of patients messaging me asking if it’s safe/ effective to take the vaccine during their period. Some silly WhatsApp rumour has spooked everyone. Your period has no effect on the vaccine efficacy. Take it as soon as you can. Spread the word, please. — Dr. Munjaal V. Kapadia (@ScissorTongue) April 24, 2021

सभी महिलाओं को बिना किसी चिंता के वैक्सीन लेनी चाहिए

मुंबई के एक अस्पताल की गाइनैकॉलजिस्ट डॉ वैशाली जोशी कहती हैं, कोरोना वैक्सीन का मासिक धर्म पर कोई असर नहीं पड़ता है. कोविड-19 वैक्सीन पीरियड्स या उसके फ्लो को किसी भी तरह से प्रभावित करती है, इस बात के कोई सबूत मौजूद नहीं हैं. लिहाजा आपको अपने पीरियड्स की वजह से वैक्सीन डेट को रीशेड्यूल करने की जरूरत नहीं. 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए.

