Control Cholesterol: शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करते हैं ये 5 फल, जानिए जबरदस्त फायदे

Control Cholesterol: बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) हार्ट संबंधी बीमारियों का कारण बन सकता है. इसलिए इसे जल्द से जल्द कंट्रोल करना बेहद जरूरी है. हम देखते हैं कि इसे नियंत्रित (Control) करने के लिए कोई दवाओं का सेवन करता है तो कोई तरह-तरह के उपाय अपनाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फल (Fruit) ऐसे होते हैं, जिन्हें डाइट में शामिल करने भर से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. जानिए उनके बारे में...

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल क्यों रखना जरूरी?

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उल्टा सीधा खानपान और ज्यादा तेल मसाले का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ जाता है, जो हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारियों की वजह बन सकता है. यही वजह है कि इसे कंट्रोल किया जाए.

कैसे कम करें कोलेस्ट्रॉल लेवल?

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह कहती हैं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने के लिए आपकी डाइट कैसी है ये निर्भर करता है. इसके लिए आपको सबसे पहले अनहेल्दी फैट के सेवन पर रोक लगाना है. इसके लिए मक्खन, पनीर और सैचुरेटेड या रिफाइंड तेलों का कम सेवन करें. हाइड्रोजेनेटेड तेलों से बचें. इसके बजाय, मछली और अलसी जैसे ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स चुनें. साथ ही कई ऐसे फल भी हैं, जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को करने में मदद करेंगे. नीचे जानिए जानिए उनके बारे में...

कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार हैं ये फल (These fruits are helpful in reducing cholesterol)

1. सेब

सेब में पेक्टिन मौजूद होता है, जो एक तरह का फाइबर है. ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकता है.

2. खट्टे फल

कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए नींबू, संतरा जैसे फलों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. ये विटामिन सी का अच्छा सोर्स हैं और इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाते हैं.

3. एवोकाडो

एवोकाडो भी आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए खा सकते हैं. ये सेहत को कई और तरह के फायदे देने में भी सक्षम है.

4. अंगूर

अंगूर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मददगार है. अंगूर खाने से वजन को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

5. स्ट्रॉबेरी

कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में स्ट्रॉबेरी मददगार हो सकती है. इसमें काफी मात्रा में एंटी-ऑक्सीडेंट होते हैं. जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​

