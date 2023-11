Delhi NCR air pollution: राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी, सिरदर्द, आंखों में जलन, गले और नाक में खराश जैसी समस्याएं हो रही है. चूंकि, दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर बनी हुई है, डॉक्टरों और हेल्थ एक्सपर्ट ने मानव शरीर के समग्र स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के खतरनाक प्रभाव के बारे में बताया है. लेकिन क्या वायु प्रदूषण से कैंसर हो सकता है? दिल्ली एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो वायु प्रदूषण और विभिन्न प्रकार के कैंसर के बीच संबंध स्थापित करते हैं.

डॉ. पीयूष ने बताया कि वायु प्रदूषण श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंचाने के अलावा दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक और गठिया जैसी गंभीर बीमारी से सीधा संबंध रखता है. उन्होंने कहा कि यह समझना महत्वपूर्ण है कि वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों के अलावा शरीर की विभिन्न प्रणालियों को भी प्रभावित करता है. प्रदूषण का हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और गठिया जैसी कोरोनरी धमनी रोगों से सीधा संबंध है. हमारे पास वैज्ञानिक प्रमाण हैं, जो विभिन्न प्रकारों के साथ इसका संबंध स्थापित करते हैं.

गर्भ में पल रहे बच्चे को भी खतरा

एक्सपर्ट बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य संबंधी आपातकालीन स्थिति के प्रति सचेत करते हुए गर्भ में पल रहे भ्रूण पर नुकसान की भी चेतावनी दी है. डॉक्टरों के अनुसार, वायु प्रदूषण दिमाग और दिल को नुकसान पहुंचाता है और अगर सावधानी न बरती जाए तो यह सभी आयु समूहों में चिंता पैदा कर सकता है. आपको बता दें कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सोमवार की सुबह भी लगातार पांचवे दिन 'गंभीर' श्रेणी में रही. वहीं, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR-India) के अनुसार, शनिवार को दर्ज 504 के मुकाबले रविवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 410 पर दर्ज किया गया. इसमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है.

#WATCH | Air quality across Delhi continues to be in the 'Severe' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

(Visuals from Kartavya Path, shot at 6:52 am today) pic.twitter.com/7ZKlaQa7UM

— ANI (@ANI) November 6, 2023