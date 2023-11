16 गुना ज्यादा जहरीली हवा में सांस ले रहे दिल्ली के लोग, हेल्दी और सेफ रहने के लिए इन 10 टिप्स को फॉलो करें

Delhi air pollution: दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर इतना गंभीर है कि यह स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मानकों से 16 गुना अधिक प्रदूषण के कारण, दिल्ली की हवा सांस लेने के लिए खतरनाक है. सोमवार शाम को, दिल्ली में प्रदूषक कण पीएम 2.5 का स्तर 243 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो डब्ल्यूएचओ के मानक से 16 गुना अधिक है. इस स्तर के प्रदूषण के कारण लोग आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, नाक और गले में खराश जैसी शिकायतें कर रहे हैं.

विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना ​​है कि हवा में पीएम 2.5 का स्तर 15 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. अगर यह स्तर इससे अधिक है, तो हवा सांस लेने के लिए हेल्दी नहीं है. दिल्ली में, पीएम 2.5 का स्तर सोमवार को 243 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो डब्ल्यूएचओ के मानक से 16 गुना अधिक है.

भारतीय मानकों के अनुसार, हवा में पीएम 2.5 का स्तर 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए. हालांकि, दिल्ली में पीएम 2.5 का स्तर 243 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर था, जो भारतीय मानक से भी 4 गुना अधिक है.

#WATCH | The Delhi air quality continues to remain in the 'severe' category as per the Central Pollution Control Board.

(Visuals from Nehru Park, shot at 7:30 a.m.) pic.twitter.com/e4PsJnZq24

— ANI (@ANI) November 7, 2023