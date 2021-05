क्या कोविड-19 की अलग-अलग वैक्सीन लगवाने से मिलती है ज्यादा सुरक्षा? जल्द हो सकती है टेस्टिंग

भारत में कोविड-19 वैक्सीन प्रोग्राम पर जोर-शोर से ध्यान दिया जा रहा है। मगर इसके साथ पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उत्पादन की चुनौती हमारे सामने है। जिसके लिए सरकार और वैक्सीन निर्माता कंपनियां दिन-रात लगी हुई हैं। लेकिन इसी बीच कई मामले ऐसे देखे गए हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति को लगने वाली दो डोज में अलग-अलग कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है। जिसके बाद विशेषज्ञों के सामने इस स्थिति के परिणामों को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अलग-अलग वैक्सीन की डोज लगवाकर कोविड-19 से ज्यादा सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस संभावना को लेकर देश में मिक्स्ड वैक्सीन पर जल्द ही ट्रायल शुरू हो सकता है।

कुछ हफ्तों में शुरू हो सकती है टेस्टिंग

नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्युनाइजेशन (NTAGI) के तहत कार्य कर रहे कोविड-19 वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉ. एन के अरोड़ा ने कहा कि, भारत में जल्द ही कोविड-19 वैक्सीन की दो अलग-अलग डोज को लेकर टेस्टिंग शुरू की जा सकती है। जिससे यह पता लगाया जाएगा कि क्या ऐसा करने से सच में इम्यून सिस्टम की शक्ति को बूस्ट किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि, कल एसआईआई के एक पत्र में पहले ही बता दिया गया है कि जून से 10-12 करोड़ डोज का उत्पादन किया जाएगा और इसी तरह जुलाई के अंत तक 10-12 करोड़ कोवैक्सीन भी मिल पाएंगी।

India may soon start in few weeks testing feasibility of a regimen that mixes 2 different doses of Covid vaccines to see if it helps boost immune response to virus: Dr N K Arora, chairman of Covid-19 working group under National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI) pic.twitter.com/AWzeCeuyeG

— ANI (@ANI) May 31, 2021