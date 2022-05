Skin Care: पूरे दिन में केवल इतनी बार धोना चाहिए चेहरा, वरना हो जाएगा बुरा हाल

Skin Care Tips: चेहरे को साफ रखने के लिए फेसवॉश करना बहुत जरूरी है. जिसकी मदद से आपके चेहरे पर मौजूद गंदगी, पसीना, धूल-मिट्टी साफ हो जाती है और आपको हेल्दी व ग्लोइंग स्किन मिलती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिन में कितनी बार चेहरा धोना चाहिए और ज्यादा फेसवॉश करने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं. अगर नहीं, तो इस आर्टिकल में यह सभी जानकारी जानते हैं.

दिन में कितनी बार धोना चाहिए चेहरा? - How often you should wash Face

लोग चेहरे को चमकार रखने के लिए दिन में कई बार फेस वॉश करने लगते हैं. लेकिन इसके नुकसान झेलने पड़ सकते हैं. आपको पूरे दिन में सिर्फ दो बार चेहरा धोना चाहिए. इसके लिए आप सुबह के समय फेसवॉश करें, ताकि रातभर का पसीना और डेड स्किन सेल्स को हटाया जा सके. वहीं चेहरे पर एक फ्रेशनेस लाई जा सके. इसके अलावा, आपको रात में सोने से पहले भी चेहरा धोना चाहिए. जो कि दिनभर चेहरे पर आई थकान, गंदगी, पसीने आदि को हटा दे. इसके अलावा, अगर आपको चेहरा धोने की जरूरत महसूस होती है, तो एक बार साफ व ठंडे पानी से मुंह धो सकते हैं.

जरूरत से ज्यादा मुंह धोने के नुकसान - Side Effects of Too Much Face Washing

हमारी स्किन पर नैचुरल ऑयल की एक परत होती है, जो त्वचा की सुरक्षा करती है. लेकिन जरूरत से ज्यादा फेसवॉश करने पर यह नैचुरल ऑयल खत्म हो जाता है. जिससे ड्राई स्किन, रैशेज, झुर्रियां आदि समस्याएं होने लगती हैं. इसलिए आपको जरूरत से ज्यादा फेसवॉश नहीं करना चाहिए.