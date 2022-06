क्या अंडों को फायदेमंद मानता है आयुर्वेद या खाने से करता है मना? ये है सही जानकारी

Eggs according to ayurveda: साइंस के मुताबिक अंडा इस दुनिया के सबसे हेल्दी फूड्स में आता है, जिसे खाकर कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स पाए जा सकते हैं. लेकिन क्या आयुर्वेद भी अंडों को फायदेमंद मानता है या फिर इसको लेकर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की अलग राय है? इस जानकारी को पाने के लिए हमने काफी खोज की और अंत में आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. ऐश्वर्या संतोष से आयुर्वेद के मुताबिक अंडों के महत्व के बारे में जानकारी मिली. आइए जानते हैं कि अंडे के फायदों को लेकर आयुर्वेद क्या कहता है और इसे खाने का कोई सही तरीका बताता है या नहीं.

Eggs according to Ayurveda: अंडे खाने को लेकर क्या कहता है आयुर्वेद?

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ. ऐश्वर्या संतोष ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में आयुर्वेद के मुताबिक भी अंडों को फायदेमंद बताया है. उनके मुताबिक अंडा एक सुपरफूड है, जिसे आयुर्वेद में एफ्रोडिसिएक यानी कामोत्तेजना बढ़ाने वाला और पौष्टिक आहार माना गया है. अंडा एक भारी फूड हैं, जिसका स्वाद मीठा है और जिसे खाने के बाद निम्नलिखित फायदे (Benefits of eating eggs) प्राप्त किए जा सकते हैं.

1. अंडे का सफेद भाग शरीर में वात, पित्त और कफ दोष को संतुलित करने में मदद करता है.

2. इसके अलावा अंडे का पीला भाग वात दोष को कम करने वाला और पित्त व कफ दोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण देखा जाता है.

3. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट के मुताबिक, अंडा एक हेल्दी फूड है, जिसे खाने से सेक्शुअल हेल्थ और हार्ट हेल्थ काफी बेहतर होती है.

4. पुरुषों के लिए अंडा काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है. क्योंकि इसे खाने से लो स्पर्म काउंट और कमजोर यौनशक्ति को बढ़ाया जा सकता है.

5. वहीं, बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर बनाने में भी अंडा मदद करता है. क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन और कैल्शियम होता है.

How to consume eggs: कैसे करना चाहिए अंडे का सेवन?

आयुर्वेदिक डॉ. ऐश्वर्या के मुताबिक, हर किसी को अंडा सोच-समझकर खाना चाहिए, क्योंकि यह खाने और पचाने में हैवी होता है. जिस कारण कई लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जैसे-

अच्छा पाचन रखने वाले वात प्रवृत्ति के लोग रोजाना अंडा खा सकते हैं.

पित्त और कफ प्रवृत्ति के लोगों को अंडा संतुलित मात्रा में खाना चाहिए और खासकर अंडे का पीला भाग. वरना उन्हें पेट की दिक्कतें हो सकती हैं.

अंडे के साथ कभी ना खाएं ये चीजें

अंडों को खरबूजा, बीन्स, चीज़, मछली, दूध, मीट और योगर्ट के साथ नहीं खाना चाहिए. क्योंकि, ऐसा करने से पेट में दर्द, जलन, पेट गैस आदि समस्याएं हो सकती हैं और लंबे समय तक ऐसा करना काफी नुकसानदायक हो सकता है.

अंडा खाने का सही तरीका क्या है?

आयुर्वेद कहता है कि अंडे खाने का सही तरीका उसमें मसाले मिलाकर खाना है. आप अंडों के साथ काला नमक, काली मिर्च जैसे मसाले मिला सकते हैं. ऐसा करने से अंडे आसानी से पच जाते हैं और आपको अंडे खाने के सभी फायदे मिलते हैं.