Board Exams की तैयारी करते टाइम रात में पीते हैं कॉफी? स्टूडेंट्स की सेहत पर पड़ सकता है बुरा असर

What Happen When You Have Coffee At Night: बोर्ड एग्जाम्स नजदीक हैं. ऐसे में बच्चों को नींद उड़ जाती है. उन्हें पढ़ाई की चिंता होने लगती है. इसलिए बच्चे अपना टाइम टेबल बनाकर दिन-रात बस पढ़ने में लगे रहते हैं. ज्यादातर बच्चे तो देर रात तक जगकर पढ़ाई करते हैं. अब रात को देर तक जगने के लिए उन्हें किसी ऐसी चीज का सहारा लेना पड़ता है, जिससे उन्हें नींद न आए. इसलिए वो कॉफी का सेवन करने लगते हैं. आपको बता दें, कॉफी बच्चों की नींद को भगा देती है, लेकिन ये कहीं न कहीं शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकती है. तो चलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय देर रात तक जगकर आपको कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए...

इम्यून सिस्टम

कॉफी पीने का ये सबसे बुरा प्रभाव है, कि इशे पीने से आपका इम्यून सिस्टम खराब हो सकता है. कॉफी में मिले कैफिन से फौरीतौर पर राहत मिलती है. इसका डोपामाइन और सिरेटॉनिन बॉडी को रिलैक्स करता है. लॉन्ग टर्म में यही चीजें शरीर की इम्यूनिटी गिरा देती हैं. इससे बच्चों की भूख, नींद और पाचन भी प्रभावित होता है.

ज्यादा मात्रा में कॉफी पीना

अगर आपको देर रात जगना है और पढ़ाई करनी है, तो कॉफी को सीमित मात्रा में ही पिएं. बच्चे एक दिन में 3 कप कॉफी से ज्यादा न पिएं तो स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा. ज्यादा कॉफी पीने की आदत से कुछ समय बाद सिर में दर्द होने लगता है. कॉफी का असर हार्ट बीट पर भी पड़ता है. जो असामान्य हो सकती है.

चीनी की मात्रा

अगर आप कॉफी पी रहे हैं तो इसे हल्का मीठा ही रखें. कुछ लोगों को मीठी कॉफी पीना पसंद होता है. ज्याद शक्कर वाली कॉफी पीना या कॉफी के जरिए बार बार शक्कर का सेवन करना भी नुकसानदायक हो सकता है. शरीर में अधिक शक्कर जाने से सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. वहीं इससे सुस्ती भी आती है. जिसका असर पढ़ाई पर पड़ता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

