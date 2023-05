Health Tips: ठंडा पानी पीते हैं तो जान लें ये सच्चाई, दिल को ऐसे पहुंचाता है नुकसान!

Avoid Cold Water For Heart Health: चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. ऐसे में लोग अपने घरों में फ्रिज का इस्तेमाल तेजी से करने लगे हैं. क्योंकि फ्रिज, एसी, कूलर ही ऐसी चीजें है जो गर्मियों में आपको राहत दिलाती हैं. अबतक सभी घरों में लोगों ने अपने फ्रिज में पानी की बोतलें लगाना शुरू कर दिया होगा. साथ ही बाहर की तेज धूप से घर वापस आते ही, फ्रिज से ठंडा पानी निकालकर पीने लग जाते होंगे. हालांकि कुछ लोगों इस बात की जानकारी है, कि ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है. लेकिन फिर भी हम इस आदत को नहीं बदलते हैं. वहीं, हम आपको बता दें, कि ठंडा पानी दिल की सेहत (Avoid Cold Water For Heart Health) के लिए भी बहुत बुरा माना जाता है, आइये इस आर्टिकल में जानें क्यों?

ठंडा पानी पीने को लेकर क्या है सच्चाई? (Side Effects Of Cold Water)



विशेषज्ञ बताते हैं कि गर्मियों में जब व्यक्ति अचानक ठंडा पानी पीता है, तो इसके कई दुष्परिणामहो सकते हैं. माना कि गर्मियों से राहत के लिए शरीर को ठंडी चीजों और ठंडे पानी की जरूरत होती है, लेकिन अगर आप अचानक से और अधिक मात्रा में ठंडा पानी पीते हैं, तो इससे आपकी धमनियों को नुकसान पहुंच सकता है. दरअसल, ठंडा पानी पीने से धमनियों में अचानक वैसोस्पास्मपैदा होता है, जिसके कारण इनमें प्रतिकूल परिणाम होते हैं. वहीं अगर आप अधिक ठंडे पानी से नहाते हैं, तो भी सेहत को कई नुकसान होते हैं.

दिल के मरीज ठंडा पानी पीने से बचें (Avoid Cold Water For Heart Health)

अगर आप हृदय रोगी हैं, तो इस बात का ख्याल रखे कि अचानक से बाहर धूप से घर आकर अधिक ठंडा न पिएं. इसकी जगह आप नॉर्मल पानी ही पिएं. ठंडा पानी (Avoid Cold Water For Heart Health) हृदय अतालता को ट्रिगर कर सकता है और वैसोस्पास्म भी पैदा कर सकता है, जिससे दिल का दौरा पड़ने का जोखिम बढ़ सकता है.

क्या है वैसोस्पास्म? (What Is Vasospasm)

वासोस्पास्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं. साथ ही रक्त के प्रवाह में बाधा आने लगती है. वैसोस्पास्म के कई प्रकार होते हैं, जैसे कोरोनरी वैसोस्पास्म, सेरेब्रल वैसोस्पास्म, निप्पल वैसोस्पास्म और हाथ और पैर की उंगलियों में वैसोस्पास्म. इनमें से कोरोनरी वैसोस्पास्म ज्यादातर ठंड के कारण होता है. इसलिए कोशिश करें गर्मियों में ठंडे पानी के सेवन से बचें.

ठंडा या गर्म कौन सा पानी पिएं? (Which One Cold Or Hot Water Good For Health)

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि रूम टेंपरेचर वाला पानी पीना सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है. इससे शरीर भी हाइड्रेटेड रखता है. आयुर्वेदिक विशेषज्ञ सही पाचन प्रक्रिया के लिए भोजन के बाद गुनगुने पानी के सेवन की सलाह देते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)