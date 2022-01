इस साल पतली कमर चाहिए, पक्का? तो पेट की चर्बी पिघलाने के लिए लें ये 5 चीज

नया साल शुरू हो चुका है और अगर आप ने New Year Resolution में इस साल पतली कमर पाने की ठानी है, तो इन 5 चीज को जरूर अपना लें. पेट की चर्बी मोम की तरह पिघलाने के लिए आपको एक वेट लॉस प्रोग्राम (Weight loss program) चाहिए. अगर आप भी जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, तो अपने वेट लॉस प्रोग्राम में इन 5 खासियतों को जरूर शामिल कर लें.

How to Reduce Belly Fat: पतली कमर पाने के लिए अपनाएं ये Weight loss tips in hindi

पतली कमर पाने के लिए बेली फैट बर्न करना बहुत जरूरी है और पेट की चर्बी पिघलाने के लिए सही वेट लॉस प्रोग्राम का होना बहुत जरूरी है. जिसमें निम्न 5 खासियत शामिल हों.

1. उचित लक्ष्य रखें

1 महीने में ही 10 किलो वजन घटाना काफी अच्छा लग सकता है. लेकिन यह लक्ष्य वास्तविक या उचित नहीं है. इसलिए, लक्ष्य का चुनाव करते हुए एक्सपर्ट की सलाह लें और उचित लक्ष्य को चुनें. वरना आपके असफल और निराश होने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी.

2. हर दिन रुटीन प्लान करें

वेट लॉस के New Year Resolution को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप हर दिन अपना वेट लॉस रुटीन प्लान करें. क्योंकि, एक जैसा रुटीन अपनाना कम असरदार होता है और बोरियत भी पैदा कर सकता है. इसलिए, बेहतर होगा कि आप हर दिन वेट लॉस रुटीन में थोड़ा-सा बदलाव करें.

3. अपना खाना खुद बनाएं

जो बीड़ा आप ने उठाया है, फिर उसके लिए वफादारी की किसी और से कैसे उम्मीद की जा सकती है. अगर आप बाहर से खाना मंगवाते हैं या फिर घर में कोई और खाना बना रहा है, तो ऐसे में वेट लॉस में बाधा बनने वाली मील का खतरा बन सकता है. इसलिए, अपना खाना खुद बनाएं, ताकि आप किसी भी गलत फूड का सेवन ना कर पाएं.

4. ऐप का इस्तेमाल करें

आजकल ऐप स्टोर पर ऐसे कई फिटनेस ऐप मौजूद हैं, जो वेट लॉस प्रोग्राम में मदद कर सकते हैं. यह फिटनेस ऐप बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी वेट लॉस जर्नी को ट्रैक भी करते हैं. पतली कमर पाने के लिए यह टिप बहुत काम आ सकती है.

5. वेट लॉस जर्नी रिकॉर्ड करें

बेली फैट कम करना बहुत मुश्किल काम है, ऐसे में हिम्मत टूटना बहुत आम बात है. इसलिए, अपनी वेट लॉस जर्नी को रिकॉर्ड करें, यह आपको मोटिवेट रखने में मदद करेगी. वहीं, बाद में इसे देखकर आपको खुद पर फक्र करने का कारण भी मिल जाएगा.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.