Superfoods for men: ये 4 'महा फूड्स' दूर कर देते हैं पुरुषों की सारी कमजोरी, अंदर से बाहर तक बनाते हैं मजबूत

Superfoods for men: हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बेली फैट, मधुमेह जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स ज्यादातर पुरुषों को झेलनी पड़ती हैं. जिनसे बचने के लिए वे 4 'महा फूड्स' का सेवन कर सकते हैं. इन फूड्स को हम महा फूड्स इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि एक-एक फूड कई सारे पोषक तत्व और फायदे प्रदान करता है. आइए, पुरुषों के लिए सुपरफूड्स के बारे में जानते हैं.

Superfoods for men: पुरुषों के लिए 'महा फूड' कौन-से हैं?

1. सूखे मेवा और बीज

पुरुषों के लिए सूखे मेवा और बीज का सेवन काफी फायदेमंद होता है. यह प्रोटीन के साथ जरूरी फैटी एसिड भी प्रदान करते हैं. जो कि दिमाग को हेल्दी बनाए रखने के लिए काफी मददगार होते हैं. बीजों में सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, तिल के बीज और सूखे मेवा में बादाम, काजू, अखरोट आदि शामिल होते हैं.

2. Superfood for men: अंडे

पुरुषों को एनर्जी की काफी जरूरत होती है, जिससे उनका शरीर भारी-भरकम काम करने के लिए तैयार रहे. लेकिन, भारत के पुरुषों में एनर्जी की कमी के साथ मोटापे की समस्या बढ़ती जा रही है. इस समस्या को दूर करने के लिए अंडे (Benefits of egg for men) खाए जा सकते हैं. पुरुषों के लिए सुपरफूड अंडे में प्रोटीन, हेल्दी फैट, कोलीन आदि पोषक तत्व मौजूद होते हैं. अंडा ज्यादा कैलोरी भी नहीं देता, जिससे मोटापे की समस्या भी कंट्रोल रहती है.

3. साबुत अनाज

पुरुषों में मोटापा और डायबिटीज होना काफी आम समस्या है. लेकिन, पुरुषों की इस समस्या को दूर करने के लिए साबुत अनाज का सेवन काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. एक शोध के मुताबिक, साबुत अनाज का सेवन करने वाले पुरुषों का बेली फैट कम देखा गया. इसके साथ ही उनमें ब्लड शुगर का लेवल भी कंट्रोल पाया गया.

4. पुरुषों के लिए महा फूड: ओट्स

बेली फैट, मधुमेह के अलावा हाई ब्लड प्रेशर की समस्या भी पुरुषों को काफी परेशान करती है. इसके लिए ओट्स का सेवन किया जा सकता है. पुरुषों को ओट्स के कई फायदे प्राप्त होते हैं. यह डायटिंग के बिना वजन घटाने (weight loss without dieting) में भी मदद करता है और एनर्जी बनाए रखता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.