Hara Chana: सर्दियों में आंखों और बालों के लिए फायदेमंद है हरा चना, जानें अन्य लाभ

Hara Chana In Winters: ठंड बढ़ने के साथ ही सेहत का खास ख्याल रखना चाहिए. सर्दियों में शरीर की इम्यूनिटी बरकरार रखने के लिए की तरह खाने वाली चीजें आती हैं. वहीं खाद्य पदार्थों का सही तरीके से सेवन करने से आप लंबे समय तक हेल्दी बने रह सकते हैं. बाजार में पालक, मेथी, बथुआ, मूली, सरसों के साग के साथ ही हरा चना भी इसी सीजन में देखने को मिलता है. हरे चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन और कई जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं. इस सीजन में हरा चना खाने से शरीर को बहुत से लाभ मिलते हैं. चलिए बताते हैं हरा चना आपकी सेहत को किस तरह फायदे पहुंचा सकता है.

हरा चना आंखों और बालों के लिए है फायदेमंद ( Benefits Of Hara Chana For Eyes And Hairs)

हरा चना हरी मटर की ही तरह होता है. हरे चने में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा मौजूद होती है, जो हमारे मसल्स, आंखों और बालों के लिए बहुत जरूरी है. इसके साथ ही हरे चने में विटामिन ए और सी की भी अच्छी मात्रा होती है. इसमें मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है. जिससे सर्दियों के सीजन में संक्रामक बीमारियां दूर रहती हैं. साथ ही हरे चने में एंटीऑक्सिडेंट तत्व भी होते हैं. जो स्किन को हेल्दी रखने में कारगर होते हैं.

ऐसे करें हरे चने का सेवन (How to Eat Hara Chana)

आप हरे चने का चाट बनाकर खा सकते हैं. इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप हरे चने को छील कर धो लें. इसके बाद इसे नमक वाले पानी में हल्का उबाल लें. आप चाहें तो इसे कच्चा भी खा सकते हैं. या फिर चाट बनाने के लिए इसमें प्याज और टमाटर बारीक काट लें. अब इसमें हरी मिर्च, हरी धनिया पत्ती काटकर डाल दें. आप चाहें तो इसमें लाल प्याज की जगह सीज़नल हरा प्याज डाल सकते हैं. जिससे टेस्ट और न्यूट्रिशन दोनों बढ़ जाएगा. फिर हल्का नींबू निचोंड़कर और थोड़ा सा नमक डालकर खाएं.

Disclaimer: इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.