ठंड के मौसम में खाएं यह 1 चीज, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को मिलेंगे गजब के फायदे, आसपास भी नहीं आएंगी बीमारियां

Health benefits of dates in winter: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खजूर के फायदे. यह खाने में बेहद स्वादिष्ट होता है. सर्दी में इसे खाने के कई फायदे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर मौसम की तरह सर्दी के मौसम में खानपान को लेकर काफी सजग रहना पड़ता है. इस मौसम में कुछ खास खाद्य पदार्थों के सेवन से हमारे शरीर को विशेष लाभ होता है. एक्सपर्ट्स की मानें तो खजूर की सभी वरायटी ह्यूमन बॉडी के लिए बेहद फायदेमंद है. इसे सर्दी के मौसम में जरूर खाना चाहिए जिससे की आपका शरीर गर्म रहे.

बच्चों से लेकर बजुर्गों तक के लिए लाभकारी (khajoor ke fayde in hindi)

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि सर्दियों में अक्सर देखा जाता है कि जुकाम आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है, इसलिए खजूर का सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. अगर आपको जुकाम की समस्‍या लगातार बनी रहती है तो एक गिलास और दूध में 5-6 खजूर डालें, इसमें पांच दाने काली मिर्च, एक इलायची और एक चम्‍मच घी डालकर उबाल लें, इसे रात में सोने से पहले पीने से सर्दी-जुकाम में राहत मिलती है. यह बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों सभी के लिए लाभ पहुंचाता है.

खजूर में पाए जाने वाले पोषक तत्व (Nutrients found in dates)

आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि खजूर में पोषक तत्वों का इतना भंडार है कि इसको वंडर फ्रूट भी मान सकते हैं. आयरन, मिनरल, कैल्शियम, अमीनो एसिड, फॉस्फोरस और विटामिन्स से भरपूर खजूर आपकी सेहत के साथ खूबसूरती भी न‍िखारेगा. ग्लूकोज और फ्रक्टोज का खजाना खजूर मधुमेह में सहायक होने के साथ ही इम्यून पावर को भी बूस्ट करता है. आप दिन में 3 से 4 खजूर खा सकते हैं.

सेहत के लिए क्यों खास है खजूर का सेवन (Why is the consumption of dates special for health)

हेल्थलाइन की खबर के मुताबिक सौ ग्राम खजूर में 75 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मौजूद रहता है. इसके अलावा इससे 277 कैलोरी एनर्जी मिलती है. खजूर में पोटैशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, आइरन, विटामिन बी 6 और प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं. खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं. यही कारण है कि खजूर दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन फ्रूट है. खजूर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता. फैट भी बहुत कम होता है. इसलिए दिल के मरीजों के लिए भी फायदेमंद हैं. आइए जानते हैं कि खजूर से क्या-क्या फायदे हैं-

खजूर के सेवन से मिलने वाले फायदे (Benefits of consuming dates)

1. डाइजेशन में मददगार

खजूर में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. इसके सेवन से शरीर में आयरन की कमी पूरी होती है. खजूर में फाइबर भी खूब पाया जाता है जो डाइजेशन सिस्टम को सही रखता है. रोजाना 3-4 खजूर भिगोकर खाने से पेट की समस्‍या ठीक हो जाती है.

2. हड्डियों को मजबूत करता

खजूर में कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्निशियम, कॉपर और सेलेनियम होता है. इसलिए खजूर का नियमित सेवन करने से यह हड्डियों को खमजबूती देता है.

3. वजन बढ़ाने के लिए

अगर आप अंडरवेट हैं तो खजूर का सेवन आपके लिए बहुत फायदेमंद है. इसमें शुगर, विटामिन और कई जरूरी प्रोटीन होते हैं जो वजन बढ़ाने का काम करते हैं. अगर आप बहुत दुबले-पतले हैं तो हर रोज चार से पांच खजूर खाना शुरू कर दीजिए.

4. एनर्जी लेवल बढ़ाए

कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत होने की वजह से खजूर एक्सरसाइज परफॉर्मेंस में भी सुधार लाता है. सबसे अच्छी बात यह है कि खजूर वजन बढ़ाए बिना ही शरीर में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने का काम करता है.

किस समय करें सेवन

खून की कमी होने पर रात को खजूर भिगोकर सुबह दूध या घी के साथ खाने से फायदा होता है. इसके अलावा 3-4 खजूर गर्म पानी में धोकर गाय के दूध के साथ उबालें और उबले दूध को सुबह-शाम लेने पर लो ब्‍लड प्रेशर की समस्‍या में राहत मिलती है.

इस तरह करें सेवन

आप खजूर को सामान्य तरीके से भी सकते हैं, लेकिन अगर खजूर को दूध में भिगोकर कुछ समय तक उबाला जाता है तो इसका स्वास्थ्य लाभ 100 गुना अधिक बढ़ जाता है.