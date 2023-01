आपके हाथ-पैरों में भी होती है झुनझुनी तो इसे हल्के में न लें, जानें बड़ी वजह

Reasons Of Tingling in Hands and Feet: हाथ या पैरों में झुनझुनी लगने को हल्के में बिल्कुल न लें. अगर आपको ये एहसास होता है, तो ये किसी नई बीमारी का संकेत भी हो सकता है. आइए जानते हैं हाथ-पैरों में झुनझुनी होने के बड़ी वजह.