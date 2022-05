Health News: जोड़ों में होता है दर्द तो इस तेल से करें मालिश, तुरंत मिलेगा आराम, घर पर ही कर सकते हैं तैयार

Health News: आज हम आपके लिए लहसुन से तैयार एक ऐसा तेल लेकर आए हैं, जिसके इस्तेमाल से जोड़ों का दर्द दूर किया जा सकता है. आपने देखा होगा कि उम्र बढ़ने के साथ ज्यादातर लोगों को घुटने और जोड़ों के दर्द की समस्या हो जाती है. ये समस्या सुनने में तो आम लगती है, लेकिन इस दर्द को झेलना बेहद ही मुश्किल होता है. इस दर्द से बचने और राहत पाने के लिए लोग तमाम तरह की दवाइंया और तेलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दर्द आसानी से पीछा नहीं छोड़ता.

ऐसी स्थिति में लहसुन आपकी मदद कर सकता है. जिसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि घर में बनाया लहसुन का तेल जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में काफी कारगर होता है. तो चलिए जानते हैं लहसुन का तेल बनाने की विधि और इसका इस्तेमाल करने का तरीका...

घर पर लहसुन तेल बनाने की विधि- How to make garlic oil at home

250 एमएल सरसों का तेल रख लें. अब इसमें लहसुन की 10-12 कलियां कूटकर डालें. इसमें 2 जायफल को कूटकर डालें. अब इसमें 50-60 ग्राम गुडूची (गिलोय) की सूखी डंठल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर डाल लें. इन सभी चीजों को सरसों के तेल में डालकर 1 घंटे तक धीमी आंच पर पकाते रहें. पकाने के बाद ठंडा करके छान लें और एक शीशी में करके रख लें.

इस तरह लहसुन का तेल तैयार है.

लहसुन के तेल को इस्तेमाल करने का तरीका- how to use garlic oil

रात को सोने से पहले इस तेल से जोड़ों की मालिश करनी चाहिए.

इस तेल से जोड़ों पर कम से कम 5-7 मिनट तक मालिश करें.

इसे हल्का गर्म करके इस्तेमाल करें, जल्द आराम मिलेगा.

एक हफ्ते में आपको दर्द से आराम मिलना शुरू हो जाएगा.

जोड़ों के दर्द में कैसे फायदेमंद है ये तेल?

जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि आयुर्वेद में लहसुन एक अच्छा दर्दनिवारक माना जाता है.लहसुन में विटामिन, एंटी-बैक्टीरियल, मिनरल्स और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं, जो कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं. इसे कच्चा खाने से जोड़ों के दर्द की तो समस्या दूर होती है. वहीं जायफल जोड़ों के दर्द को ही नहीं बल्कि किसी भी तरह के दर्द को दूर करने में कारगर होता है.जायफल में प्रचुर मात्रा में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, जो मांसपेशियों और जोड़ों के दर्द को दूर करने में कारगर होते हैं. इसके अलावा इस तेल में मिलाया जाने वाला गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि होती है, ये एंटी-वायरल होने के साथ-साथ दर्दनिवारक भी होता है. इसके प्रयोग से बने तेल से घुटनों की मालिश करने से दर्द जल्द ही दूर हो जाता है.

