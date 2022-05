Health Tips: दही में मिलाकर खाएं ये 1 चीज, फायदे हो जाएंगे दोगुने, ये बीमारियां रहेंगी दूर

Health Tips: आज हम आपके लिए दही-जीरा के फायदे लेकर आए हैं. गर्मी के मौसम में दही खाना सभी पसंद करते हैं. यह ठंडी तासीर का होता है, जो पेट को ठंडा रखने का काम करता है. कुछ लोग इससे लस्सी बनाकर खाते हैं तो कुछ रायता खाना पसंद करते हैं, लेकिन, अगर आप इसे भुने हुए जीरे के साथ खाते हैं तो सेहत के लिए जबरदस्त फायदे मिल सकते हैं.

हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब दही में जीरा मिलाया जाता है तो ये कई बीमारियों को भी दूर करने का काम करता है. यह पाचन शक्ति को अच्‍छा करता है, भूख बढ़ाता है और डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद हो जाता है.

दही और जीरा के पोषक तत्व

दही में कैल्शियम, विटामिन बी-12, विटामिन बी -2, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. वहीं जीरे में विटामिन-सी, विटामिन-के, विटामिन-बी 1, 2, 3, विटामिन-ई, प्रोटीन, कैल्शियम, मेग्नेशियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट जैसे तमाम तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद है.

दही और जीरा एक साथ खाने के फायदे- Benefits of eating curd and cumin together

दही और भुना जीरा पेट की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है. यह पेट में दर्द, अपच या भूख नहीं लगने की समस्‍या से निजात दिलाता है. इसके सेवन से पेट को ठंडक मिलती है और भूख बढ़ती है. पेट गैस नहीं बनती और पाचन बढ़िया रहता है. दही और भुना जीरा खाने से खाना को पचाने में मदद मिलती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जिन लोगों को अपच और कब्ज की शिकायत है वे दही में भुना जीरा मिला कर खाएं, आराम मिलेगा. दही और जीरे में मैग्नीशियम पाया जाता है, जो ब्लड प्रेशर को संतुलिन बनाए रखने में मदद करता है. जिससे ब्‍लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है. दही और भुना जीरा में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, जो डायबिटीज के खतरे को कम करने में फायदेमंद होता है. दही और जीरा दोनों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. इसके सेवन से आंखों की रोशनी बढ़ती है.

Disclaimer:

इस जानकारी की सटीकता, समयबद्धता और वास्तविकता सुनिश्चित करने का हर सम्भव प्रयास किया गया है. हालांकि इसकी नैतिक जिम्मेदारी ज़ी न्यूज़ हिन्दी की नहीं है. हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि किसी भी उपाय को आजमाने से पहले अपने चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें. हमारा उद्देश्य आपको जानकारी मुहैया कराना मात्र है.