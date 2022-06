Yoga Day: योगा करने वालों को जरूर पीनी चाहिए ये Healthy Drinks, जल्दी मिलता है फायदा

Healthy Drinks after Yoga: इंटरनेशनल योगा डे 2022 (International Yoga Day 2022) आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. फिट रहने के लिए सिर्फ योगा ही काफी नहीं है. बल्कि योगा के साथ आपको खानपान का भी ध्यान रखना चाहिए. सही खानपान के साथ किया गया योगा ज्यादा फायदेमंद होता है. इसलिए यहां जानते हैं कि योगा करने वाले लोगों को कौन-सी हेल्दी ड्रिंक्स (Healthy drinks for Yoga) पीनी चाहिए. जिससे योगा के फायदे (Yoga Benefits) जल्दी मिलने लगते हैं.

Healthy Drinks for Yoga: योगा के साथ जरूर पीएं ये हेल्दी ड्रिंक्स

हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (when will International Yoga Day celebrated) मनाया जाता है. इस योगा डे की शुरुआत भारत के प्रतिनिधित्व में की गई थी. इस योग दिवस के मौके पर हम योगा करने के साथ पी जाने वाली हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जानते हैं.

1. नारियल पानी के फायदे - Coconut Water Benefits

योगा करने वाले लोगों को अक्सर नारियल पानी का सेवन करना अच्छा लगता है. क्योंकि नारियल पानी पीने से योगा सेशन के तुरंत बाद उन्हें रिफ्रेश और एनर्जी का एहसास होता है. नारियल पानी आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे खूब सारा न्यूट्रिशन देता है, जिससे मसल्स का तनाव और थकान उतर जाती है.

2. नींबू पानी के फायदे - Lemon Water Benefits

योगा करने के बाद नींबू पानी का सेवन किया जा सकता है. इससे योगासनों के दौरान हुई पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है और डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं. वहीं, योगा करने से आधा घंटा पहले भी नींबू पानी पी सकते हैं.

3. अदरक की चाय - Ginger Tea Benefits

भारत में चाय के दीवाने सभी है और यह चाय योगा करने के बाद भी पी सकते हैं. बस इसमें आपको अदरक मिलाना है. अदरक शरीर और मसल्स में होने वाली इंफ्लामेशन से राहत दिलाता है और चाय एनर्जी दिलाती है.

4. शहद और गर्म पानी - Honey and Hot Water Benefits

शहद के साथ गर्म पानी का सेवन योगा करने से पहले और बाद में किया जा सकता है. अगर आप वेट लॉस के लिए योगा कर रहे हैं, तो शहद और गर्म पानी की हेल्दी ड्रिंक तेजी से पेट की चर्बी पिघला सकती है.