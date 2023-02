Heart Disease In Men: पुरुषों में चुपके से आते हैं दिल की बीमारी के ये संकेत, इग्नोर किया तो खड़ी हो जाएगी मुसीबत!

Sign and Symptoms of Heart Disease: अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खानपान की खराब आदतों के चलते आज के युवा दिल की बीमारी से परेशान हो रही है. कम उम्र में हार्ट अटैक के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े है और इन सबकी शुरुआत ब्लड प्रेशर से होती है. खराब लाइफस्टाइल और शारीरिक व्यायाम की कमी के कारण लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे आगे चलकर उसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, दुनिया भर में करीब 128 करोड़ लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज है और दुर्भाग्य से 46 प्रतिशत को पता नहीं है कि वह बीपी के मरीज हैं.

शरीर में हाई ब्लड प्रेशर के कुछ मामूली लक्षण दिखते हैं, लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है. बेचैनी, एंजाइना, चक्कर, डाइजेशन प्रॉब्लम जैसी कई समस्याएं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण होते हैं, जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज किया जाता है. आज हम आपको दिल की बीमारी के कुछ संकेत बताएंगे जो पुरुष में चुपके से आते हैं और उन्हें बड़ी मुसीबत में खड़ा कर देते हैं.

1. छाती में दर्द

चलने-फिरने या कुछ शारीरिक गतिविधियां करते वक्त छाती के बीच में दर्द महसूस होता है तो आप सतर्क हो जाएं. अगर ये दर्द अक्सर होता है और कंधे या गले तक पहुंच जाता है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं. छाती में मिलने वाले ये संकेत दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं.

2. चक्कर आना या कमजोरी

कमजोरी, हल्कापन या चक्कर आने की समस्या को नजरअंदाज किया जाना चाहिए. जब दिल ठीक ढंग से पंप नहीं कर पाता तो खून दिमाग तक नहीं पहुंच पाता और इसी कारण चक्कर और शरीर हल्का महसूस होना शुरू होता है. शरीर का हल्का होना और चक्कर आना हार्ट एरिथमिया के लक्षण हैं.

3. पेट दर्द, अपच और मतली

सही से खाना न पचना, जी मचलाना और पेट में दर्द दिल की बीमारी की निशानी है. यदि के समस्या बार-बार होती है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे.