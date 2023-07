Women Health: स्किप हो गई है पीरियड डेट, तो आजमाएं ये घरेलू उपाय, 1 ही दिन में आ जाएंगे पीरियड्स

Home Remedies To Get Rid Of Irregular Period: इररेग्यूलर पीरियड को चिकित्ससक भाषा में ऑलिगोमेनोरिया (oligomenorrhea) के नाम से जाना जाता है. ये आमतौर पर महिलाओं की आम समस्या बन चुकी है. अक्सर इस समस्या को पैदा करने के पीछे कई कारण जिम्मेदार होते हैं जैसे- अचानक से वजन का घटना या बढ़ना, अनहेल्दी जीवनशैली आदि. ऐसे में जब भी महिलाओं को पीरियड्स मिस होने की समस्या होती है तो वो कई तरह के घरेलू उपाय करने लग जाते हैं जिससे पीरियड्स समय से आ सकें. इसलिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिनको आजमाकर आप इररेग्यूलर पीरियड की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (Home Remedies To Get Rid Of Irregular Period) इररेग्यूलर पीरियड के लिए घरेलू उपचार......

इररेग्यूलर पीरियड के लिए घरेलू उपचार (Home Remedies To Get Rid Of Irregular Period)

पहला तरीका

इसके लिए आप रात को 1 गिलास पानी में जीरा और आधा इंच का 1 गुड़ का टुकड़ा डालें और ढक्कर पूरी रात के लिए रख दें. फिर आप अगली सुबह इस पानी को गुनगुना गर्म करके सेवन करें. इससे आपको इररेग्यूलर पीरियड और पीरियड्स में होने वाले दर्द में राहत प्रदान होती है.

दूसरा तरीका

इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच गुड़ डालें. फिर आप इस पानी को अच्छी तरह से उबालकर छान लें. फिर आप इसको सुबह खाली पेट घूंट-घूंट करके सेवन करें. इससे आपको रुके हुए पीरियड समय से होने में मदद मिलती है.

तीसरा तरीका

अगर आप दिन में 2 बार पपीते के जूस का सेवन करते या एक बाउल पपीता दिन में 1 बार खाते हैं तो भी आपका रुका हुआ पीरियड्स होने में आसानी होती है. रुके हुए पीरियड्स के लिए ये एक बेहद असरदार नुस्खा है.

चौथा तरीका

अगर आप के पीरियड्स रुक गए हैं तो इसके लिए अदरक की चाय या अदरक का एक टुकड़ा भी चबाकर सेवन कर सकती हैं. इससे भी आपके रुके हुए पीरियड्स आने में आसानी होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानका री घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

