Diabetes Diet: डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है ये सुपरफूड, डाइट में ऐसे करें शामिल

How Ragi May Help Manage Blood Sugar Levels: रागी एक ग्लूटन फ्री आहार है जोकि कैल्शियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और आयरन जैसे गुणों से भरपूर होता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए रागी का सेवन करना फायदेमंद होता है. अगर आप अपनी डाइट में रागी को शामिल करते हैं तो इससे हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलती है. रागी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप इसका हलवा, खीर, दलिया, डोसा, इडली और रोटी बनाकर खा सकते हैं. ऐसे में आज हम डायबिटीज के लिए रागी से बनी डिशेज बताने जा रहे हैं जिनको फॉलो करके आप आसानी से डायबिटीज के मरीजों को बनाकर खिला सकते हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में बना रहेगा, तो चलिए जानते हैं (How Ragi May Help Manage Blood Sugar Levels ) डायबिटीज के मरीजों के लिए रागी के फायदे.....

रागी के कैसे करें डाइट में शामिल (How to include Ragi in diet)

रागी का दलिया खाएं

इसके लिए आप रागी के आटे को लेकर पानी या दूध में मिलाएं. फिर आप इसको धीमी आंच पर दलिया के गाढ़ा होने तक पकाएं. अगर आप चाहें तो इसमें मिठास के लिए शहद या खजूर डालकर मिला लें.

रागी डोसा या इडली बनाएं

इसके लिए आप रागी के आटे को लेकर डोसा या इडली बैटर में डालकर मिलाएं. रागी एक ग्लूटन फ्री आहार है. ऐसे में अगर आप चाहें तो इसमें उड़द की दाल और चावल का आटा मिला सकते हैं.

रागी की रोटी

इसके लिए आप रागी के आटे में कोई भी और ग्लूटन फ्री आटा या गेंहू के आटे को अच्छी तरह से मिलाकर रोटी तैयार करके खाएं. ये गेंहू की रेगुलर रोटी को रिप्लेस करने का एक हेल्दी ऑप्शन है.

रागी का हलवा बनाएं

इसके लिए आप सबसे पहले रागी के आटे को घी में भून लें. फिर आप इसमें दूध, गुड़, इलाइची और केसर डालकर रागी का हलवा या खीर बनाकर स्वादिष्ट और पौष्टिक स्वीट डिश तैयार कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

