Glowing Skin in 15 days: सिर्फ 15 दिन करें ये आसान काम, मिलेगी गजब चमक, विश्वास नहीं होगा!

गर्मी मे पसीना और धूल-मिट्टी चेहरे की चमक को फीका कर देते हैं. लेकिन सही देखभाल करके स्किन का ग्लो वापिस पाया जा सकता है और इसके लिए बस 15 दिन इंतजार करना होगा. आइए जानते हैं कि 15 दिन के अंदर ग्लोइंग स्किन (How to get glowing skin naturally) कैसे पा सकते हैं और उसके लिए कौन-से स्किन केयर टिप्स अपनाने की जरूरत होगी.

Glowing Skin in 15 days: 15 दिनों में कैसे लाएं चेहरे पर चमक?

यहां दिए गए स्किन केयर टिप्स को अपनाने से सिर्फ 15 दिनों के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट मिल जाएगा. क्योंकि, ये स्किन केयर टिप आपकी स्किन को रिपेयर करके स्वस्थ बनाते हैं. जैसे-

1. बेसन और दही फेस पैक

बेसन और दही दोनों ही स्किन के लिए काफी बेनेफिशियल हैं और त्वचा को निखारने में मदद करते हैं. आप इस फेस पैक को चेहरे के अलावा हाथों पर भी लगा सकते हैं. ग्लोइंग स्किन देने वाले इस पेस पैक को बनाने के लिए 5 चम्मच बेसन, 3 चम्मच दही और 1 चम्मच शङद मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट सूख जाने के बाद ठंडे पानी से चेहरा धो लें. आप 15 दिनों में 3 बार इस ग्लोइंग स्किन फेस पैक का इस्तेमाल करें.

2. ग्लोइंग स्किन के लिए मसूर दाल

चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए मसूर की दाल का उपयोग किया जा सकता है. ग्लोइंग स्किन का यह उपाय करने के लिए रातभर 2 चम्मच मसूर की दाल भिगोकर रख दें. इसके बाद सुबह मसूर की दाल के साथ 1 चम्मच बादाम का तेल और 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर पेस्ट बना लें. मसूर दाल के फेस पैक को चेहरे पर लगाकर 15-20 मिनट सूखने दें और फिर ठंडे पानी से धो लें. 15 दिन में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए 2-3 बार मसूर दाल फेस पैक लगाया जा सकता है.

3. सोने से पहले करें चेहरे की मालिश

मालिश करना त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है. क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और त्वचा पर नैचुरल ग्लो आता है. आप 15 दिनों तक हर रात सोने से पहले चेहरे पर तेल की मालिश जरूर करें. फेस मसाज करने के लिए आप शुद्ध नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. नारियल तेल आपकी स्किन सेल्स को रिपेयर करने और त्वचा को मुलायम व नमीदार बनाने में मदद करता है.

4. पानी पीएं

गर्मी में स्किन को ग्लोइंग रखने का सबसे शानदार उपाय पानी है. आप 15 दिनों तक रोजाना 2-3 लीटर पानी पीएं और देखेंगे कि त्वचा पर चमक आने लगेगी. दरअसल, पर्याप्त पानी पीने से शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और पूरा शरीर अंदर व बाहर से ग्लो करने लगता है. नॉर्मल पानी के अलावा गर्मी में नारियल पानी भी पी सकते हैं.