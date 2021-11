Dark Inner Thighs: सिर्फ चीनी से हटाएं इस अंग का कालापन, क्रीम-लोशन सब भूल जाओगे

Dark inner thighs treatment: पसीना, रैशेज, इंफेक्शन, ड्राई स्किन आदि कारणों से जांघ के अंदर वाला हिस्सा काला होने लगता है. अंदरुनी जांघ के कालेपन को दूर करने के लिए लोग कई तरह की क्रीम व लोशन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी कालापन दूर नहीं हो पाता है. मगर इन घरेलू उपायों की मदद से आप आसानी से जांघों का कालापन दूर कर सकते हैं. आइए जांघों का कालापन दूर करने के असरदार उपाय जानते हैं.

How to lighten dark inner thighs: जांघों का कालापन कैसे दूर करें?

अंदरुनी जांघों (dark inner thigh) का रंग साफ करने के लिए इन घरेलू उपायों की मदद ले सकते हैं. जैसे-

1. चीनी और नींबू

आप चीनी की मदद से जांघों का कालापन दूर कर सकते हैं. इसके लिए आप दो चम्मच चीनी और आधे नींबू का रस मिलाकर स्क्रब बनाएं. इस स्क्रब से अंदरुनी जांघ पर हल्के हाथों से मसाज करें. 4-5 मिनट रब करने के बाद मिक्सचर को सूखने दें और फिर 10 मिनट बाद पानी से धो लें.

2. नारियल तेल और नींबू

आप दो चम्मच नारियल तेल में आधे नींबू का रस मिलाएं. इस मिक्सचर से रोजाना अंदरुनी जांघों पर मसाज करें. थोड़ी देर मसाज के बाद मिश्रण को जांघों पर लगा रहने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें.

3. सेब का सिरका

जांघों का कालापन दूर करने के लिए सेब का सिरका काफी आसान उपाय है. एक कॉटन बॉल को सेब के सिरके में डुबोएं और फिर इसे काली त्वचा पर लगाएं. करीब 10 मिनट स्किन पर लगा रहने देने के बाद पानी से धो लें.

4. एलोवेरा

जांघों का रंग गोरा करने के लिए ताजे एलोवेरा की पत्ती से एलोवेरा जेल निकालकर रोजाना अंदरुनी जांघ पर लगाएं. यह असरदार तरीके से त्वचा को नमी प्रदान करके उसका रंग साफ करता है.

5. आलू का रस

स्किन का रंग गोरा करने के लिए आलू बेहतरीन उपाय है. क्योंकि, इसमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं. आपको बस आलू का रस निकालकर रुई की मदद से इसे अंदरुनी जांघ पर लगाना है. कुछ देर बाद स्किन को पानी से धो लें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.