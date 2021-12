ये है वो 1 चीज जो घटा देगी वजन, पिघल जाएगी पेट की चर्बी, अंदर होगी तोंद, बस ऐसे करें सेवन

How to lose weight: अगर आप भी वजन घटाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वजन बढ़ता कैसे है? दरअसल, इसके पीछे मुख्य तीन कारण हो सकते हैं. एक उल्टा सीधा खानपान, दूसरा गलत लाइफस्टाइल और तीसरा फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना.. जिन लोगों का वजन बढ़ जाता है उन्हें कई बीमारियों का खतरा भी रहता है, इनमें डायबिटीज हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं.

क्या कहते हैं आयुर्वेद डॉक्टर

डॉक्टर अबरार मुल्तानी कहते हैं कि शरीर से टॉक्सिक पदार्थों को निकालकर वजन घटाने में मदद मिलती है. उनके मुताबिक नींबू के सेवन से शरीर की सफाई आसानी से हो जाती है, आयुर्वेद में नींबू का अपना महत्व है. नींबू वजन कम करने के सबसे अच्छे उपायों में से एक है.

कैसे वजन घटाता है नींबू (how lemon reduces weight)

देश के मशहूर आयुर्वेद डॉक्टर अबरार मुल्तानी के अनुसार, नींबू में कैलोरी बहुत कम मात्रा में होती है. इसका पानी पीने से ना सिर्फ शरीर का एक्सट्रा फैट बर्न होता है, बल्कि वजन भी आसानी से कम होता है. इसके अलावा यह मांसपेशियों को भी टोन्ड करने में मदद करता है. नींबू पानी शरीर को डिटॉक्स करने में भी मदद करता है. इसमें पोटैशियम होता है, जो पानी के भार को कम कर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखता है.

फूड क्रेविंग्स भी नहीं होती

खास बात ये है कि नींबू पानी के सेवन पेट को लंबे समय तक भरा रखता है. एक गिलास नींबू पानी पीने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है और इससे फूड क्रेविंग्स भी नहीं होती है. नींबू पानी पीने से ओवरईटिंग करने से बचा जा सकता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है

वजन घटाने के लिए इस तरह करें नींबू का सेवन (Use lemon in this way for weight loss)

रोजाना सुबह खाली पेट हल्के गुनगुने पानी में नींबू का रस मिलाकर पिएं. नींबू पानी में आप शहद मिलाकर भी पी सकते हैं. खीरे के रस में नींबू का रस मिलाकर पीने से जल्दी से वजन कम होता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

