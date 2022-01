Green Tea को इस तरीके से बनाकर पीएंगे, तो 20 दिन में पिघल जाएगा Belly Fat

Green Tea for weight loss: ग्रीन टी को हेल्दी ड्रिंक माना जाता है. लेकिन इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल बेली फैट कम करने में किया जाता है. क्योंकि, पेट की चर्बी घटाकर तोंद अंदर करने के लिए ग्रीन टी फायदेमंद (Green tea to lose belly fat) मानी जाती है. कई शोध बताते हैं कि ग्रीन टी का सेवन वेट लॉस प्रोसेस को तेज कर देता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि बेली फैट कम करने के लिए ग्रीन टी कैसे बनानी चाहिए और ग्रीन टी का किस वक्त सेवन करना चाहिए. आइए, ग्रीन टी बनाने का सही तरीका जानते हैं, जिससे सिर्फ 20 दिनों के अंदर आपका बेली फैट कम होना (Reduce belly fat in 20 days) शुरू हो जाएगा.

बेली फैट कम करने के लिए कैसे बनाएं ग्रीन टी

Green Tea Recipe to reduce belly fat: अधिकतर लोग उबलते पानी में ही ग्रीन टी की पत्तियों को डाल देते हैं या फिर बहुत गर्म पानी में ग्रीन टी बैग को डालते हैं. जिससे ग्रीन टी की पत्तियों के अंदर मौजूद catechin डैमेज हो जाता है. बल्कि, बेली फैट कम करने के लिए पहले पानी को उबाल लें और फिर 10 मिनट ठंडा होने दें. इसके बाद इसमें ग्रीन टी की पत्तियां या फिर टी बैग डालकर हिलाएं. जब ग्रीन टी बन जाए, तो पत्तियां या टी बैग निकालकर इसका सेवन करें.

तोंद अंदर करने के लिए किस वक्त पीनी चाहिए ग्रीन टी

Catechin वही कंपाउंड होता है, जो वजन कम करने में मदद करता है. अगर आप 20 दिन के अंदर बेली फैट में फर्क देखना चाहते हैं, तो रोजाना 3 कप ग्रीन टी पीएं. लेकिन, इसके साथ आपको अनहेल्दी फूड्स का सेवन बिल्कुल बंद करना पडे़गा और साथ में एक्सरसाइज भी करनी होगी. वेट लॉस के लिए ग्रीन टी की इस मात्रा के बारे में University of Maryland Medical Centre की एक रिपोर्ट में बताया गया है.

वेट लॉस में कैसे मदद करती है ग्रीन टी

Green Tea for weight loss: ग्रीन टी का सेवन करने से शरीर का मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, जिससे कैलोरी को एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है. इसके साथ ही, शरीर फैट सेल्स के अंदर फैट को तोड़कर खून में ट्रांसफर कर देता है. जहां मसल्स इसे एनर्जी के रूप में इस्तेमाल कर लेती है. ग्रीन टी पीने का एक फायदा यह भी है कि इससे एक्सरसाइज के दौरान फैट ज्यादा तेजी से बर्न होता है.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.