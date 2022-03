How to wash Face: टंकी के पानी से नहीं धोना चाहिए चेहरा, इस तरीके से करें फेस वॉश

Summer शुरू हो चुका है और अभी से जून-जुलाई वाली गर्मी लगने लगी है. गर्मियों में पसीना, धूल-मिट्टी और धूप के कारण चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगती है. जिससे बचने के लिए फेस वॉश करना बहुत जरूरी है. लेकिन अगर आप फेस वॉश के लिए टंकी का पानी इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली नहीं है. आइए जानते हैं कि चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए किस तरह फेस वॉश (How to Wash Face in Summer) करना चाहिए और अन्य फेस केयर टिप्स (Face Care TIPS) क्या हैं.

Face Wash TIPS: गर्मी में फेस वॉश करने का सही तरीका, जानें फेस वॉश टिप्स

गर्मी में चेहरे की चमक बरकरार रखने के लिए कुछ फेस वॉश टिप्स (Face Wash TIPS) को जरूर अपनाना चाहिए. यह बेहतर रिजल्ट देते हैं.

1. सीधा टंकी के पानी से मुंह ना धोएं

गर्मी के कारण छत पर रखी टंकी का पानी गर्म हो जाता है. जिससे फेस वॉश करने पर गर्मी और पसीने से राहत नहीं मिलती है और स्किन डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है. इसकी जगह आप एक बर्तन में टंकी का पानी निकाल लें और उसे नॉर्मल होने दें या फिर उसमें फ्रिज का थोड़ा ठंडा पानी मिला लें. इस पानी से फेस वॉश करने पर चेहरे को ठंडक और फ्रेशनेस दोनों मिलेगी.

2. रात में नहाने का सही तरीका

गर्मियों में रात के समय नहाना काफी आम बात है, जो कि थकान और गर्मी से राहत देने में मदद करता है. लेकिन क्या आप रात में नहाने का सही तरीका जानते हैं. आप नहाने के लिए एक बाल्टी में पानी भर लें और इस पानी में एक बोतल फ्रिज का पानी, तीन चम्मच गुलाबजल और आधे नींबू का रस मिला लें. इस पानी से नहाने पर आपकी स्किन चमकने लगेगी और तनाव भी दूर होगा.

3. स्किन केयर रुटीन से ना हटाएं मॉइश्चराइजर

गर्मी में मॉइश्चराइजर को स्किन केयर रुटीन से हटाने की गलती ना करें. बल्कि आप मॉइश्चराइजर लगाने का तरीका बदल सकते हैं. आप सबसे पहले गर्दन व चेहरे पर एक सूती कपड़े में थोड़ी बर्फ लेकर मसाज करें. इसके बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर लगाएं. इस तरीके से मॉइश्चराइजर लगाने पर स्किन तुरंत मॉइश्चराइजर को सोख लेती है. ऑयली स्किन वाले लोग वॉटर बेस्ड मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें.