Immunity Booster Juice: कई बीमारियों से बचना है तो टमाटर का इस तरह करें सेवन, मिलेंगे यह 5 जबरदस्त फायदे

Immuniy Booster Juice: भले ही कोरोना के केस कम होने लगे हों, लेकिन इसका खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है. कोविड काल में संक्रमण से बचने के लिए हर कोई अपना इम्यून सिस्टम (Immune System) मजबूत बनाने में लगा हुआ है. एक्सपर्ट्स की मानें तो इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने से किसी भी प्रकार के वायरल इंफेक्शन (Viral Infection) से बचना आसान होता है. यह पूरी बॉडी का एक ऐसा कार्य होता है, जो अगर कमजोर पड़ जाए तो लोग कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं.

ज्यादातर लोग सालभर सर्दी, खांसी और जुकाम से पीड़ित रहते हैं. ऐसे लोगों की इम्यूनिटी काफी कमजोर होती है और यही वजह है कि उन्हें मौसमी बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं. इन बीमारियों से बचने का एकमात्र कारण है इम्यूनिटी सिस्टम का मजबूत होना. इसमें टमाटर आपकी मदद कर सकता है.

सेहत के लिए कैसे खास है टमाटर (How is tomato special for health)

डाइट एक्सपर्ट डॉक्टर रंजना सिंह के अनुसार, टमाटर में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. टमाटर में विटामिन-ए और विटामिन-सी, फाइबर, फोलेट और कैल्शियम जैसे कई गुणकारी तत्व पाए जाते हैं. यह बॉडी में एक एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है. अगर इसका नियमित तौर पर जूस पिया जाए तो कई बीमारियां दूर रहेंगी.

टमाटर जूस बनाने का सामान

2 टमाटर

1 कप पानी

1 चुटकी नमक

टमाटर जूस बनाने की विधि (How to make Tomato Juice)

सबसे पहले टमाटरों को पानी से अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और जूसर जार में डाल दें. अब जूसर जार में एक कप पानी डालकर इसे 4-5 मिनट तक चलाएं. जब अच्छी तरह से जूस बन जाए तो उसे एक बर्तन में निकाल लें. अब गिलास में इसे निकालें और ऊपर से नमक डालें. इसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं.

टमाटर जूस पीने के जबरदस्त फायदे (Amazing benefits of drinking tomato juice)

टमाटर का जूस रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का काम करता है.

इसका नियमित सेवन करने से सर्दी खांसी जैसी समस्या से भी दूर रह सकेंगे.

टमाटर जूस का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में भी मददगार है.

महिलाओं का टमाटर का जूस पीना ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को कम कर सकता है.

टमाटर का जूस शरीर को एनर्जी देता है, जिससे आपको थकान नहीं होती.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.​​

