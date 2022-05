Acne Causes: कम खूबसूरत होने का कारण बनती हैं ये 5 गलतियां, पैदा कर देती हैं बहुत बड़ी समस्या

Acne Removal Remedies: पिंपल्स को एक्ने या मुंहासे भी कहा जाता है, जो कि काफी बड़ी समस्या है. अगर विश्वास ना आता हो तो जिन्हें पिंपल्स की समस्या झेलनी पड़ती है, उनसे एक बार पूछ लीजिए. मुंहासे हटाने के उपाय (Pimple Removal Treatment) अपनाते हैं, लेकिन चेहरे पर मुंहासे दोबारा आ जाते हैं. दरअसल, इसके पीछे मुंहासों का कारण बनने वाली 5 गलतियां होती हैं. जो कि पिंपल्स से छुटकारा नहीं पाने देती हैं. आइए पिंपल्स की वजह बनने वाली गलतियों के बारे में जानते हैं.

Causes of Pimples in Hindi: क्यों बार-बार आ जाते हैं चेहरे पर मुंहासे, जानें कारण

स्किन एक्सपर्ट कहते हैं कि कई बार सही स्किन केयर रुटीन अपनाने के बाद भी मुंहासे निकल आते हैं. जिसके पीछे हमारी निम्नलिखित गलतियां हो सकती हैं. आइए एक्ने का कारण बनने वाली गलतियों के बारे में पता लगाते हैं.

1. गलत स्किन केयर प्रॉडक्ट

अगर आप एक भी गलत स्किन केयर प्रॉडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो चेहरे पर मुंहासे बार-बार आने लगेंगे. क्योंकि, इससे स्किन इर्रिटेट होने लगती है और एक्ने आ जाते हैं. जैसे पिंपल्स की परेशानी झेलने वाले लोगों को वॉटर बेस्ड स्किन केयर प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए.

2. मुंहासे हटाने वाली दवा बदलने के कारण

हम मुंहासे हटाने वाली दवा का सेवन या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में असर ना दिखने के कारण उसे बदलते रहते हैं. जिसके कारण पहले से ज्यादा मुंहासे आने लगते हैं. दरअसल, आपको मुंहासे हटाने वाली दवा का रिजल्ट पाने के लिए कम से कम 2 महीने का इंतजार करना चाहिए.

3. कम या ज्यादा फेसवॉश करना

अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग अपने चेहरे को जरूरत के अनुसार साफ ही नहीं करते हैं या फिर कुछ लोग जरूरत से ज्यादा ही फेसवॉश करने लगते हैं. एक्ने से बचने के लिए आपको दिन में दो बार फेसवॉश का इस्तेमाल करना चाहिए. जिसके लिए ठंडा या सामान्य पानी का इस्तेमाल करें. हां, वर्कआउट या धूल-मिट्टी के संपर्क में आने के बाद भी फेसवॉश किया जा सकता है.

4. मेकअप के साथ सोना

अगर आप रात में चेहरे से मेकअप हटाए बिना ही सो जाती हैं, तो यह पिंपल्स आने का बड़ा कारण हो सकता है. क्योंकि, इससे स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं और पिंपल्स आ जाते हैं.

5. मेकअप किट शेयर करना

अगर आप अपनी मेकअप किट दूसरों को इस्तेमाल करने देती हैं या फिर दूसरों की मेकअप किट इस्तेमाल करती हैं, तो भी मुंहासे बार-बार आने लगते हैं. क्योंकि, ऐसा करने से स्किन इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, जो कि मुंहासों का कारण बनता है. इसके अलावा, मेकअप ब्रश को भी समय पर साफ करते रहें.

Pimples Removal Remedies: मुंहासे हटाने के लिए जरूरी उपाय

दिन में आधा घंटा एक्सरसाइज करें, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स निकल जाएं.

पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं.

तला-भुना या मसालेदार खाना खाने से बचें.

हेल्दी डाइट का सेवन करें.