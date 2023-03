Navratri Fasting Tips: उपवास रखने पर एसीडिटी, कब्ज की होती है समस्या? खाने-पीने का ऐसे रखें ख्याल

How To Avoid Acidity During Fasting: नवरात्रि हो या फिर रमजान कई लोग इस समय फास्ट रख रहे हैं. उपवास के समय बहुत से लोगों को एसीडिटी और कब्ज की समस्या हो जाती है. अगर आप भी इस बार फास्टिंग कर रहे हैं, तो पेट की दिक्कतों से बचने के लिए ये टिप्स अपनाएं...