कूड़ा समझकर डस्टबिन में ना फेंक दें ये चीज, बदल जाएगी सूरत, बाल हो जाएंगे काले

Benefits of Tea Bag: भारत में चाय का शौक नहीं, जुनून होता है. इसीलिए, यहां टी बैग का काफी इस्तेमाल किया जाता है. मगर, अक्सर लोग टी बैग का इस्तेमाल करने के बाद उन्हें कूड़े में फेंक देते हैं. लेकिन, यही बेकार टी बैग ना सिर्फ आपकी सूरत के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि बालों को भी काला बनाए रखता है. आइए जानते हैं कि ये फायदे पाने के लिए टी बैग का कैसे इस्तेमाल (How to use tea bags) करना चाहिए.

Tea Bag Benefits: त्वचा और बालों के लिए टी बैग के फायदे

Tea Bag Benefits for Face: रंग साफ करने के लिए स्क्रब

टी-बैग से चाय की पत्तियां निकालकर उसमें थोड़ी चीनी मिला लें. इस मिश्रण से चेहरे पर स्क्रब करें और 15 मिनट बाद मुंह धो लें. इसके अलावा, आप टी फेस मास्क भी बना सकते हैं. जिसके लिए इस्तेमाल की गई चाय की पत्तियां, शहद और बेकिंग सोडा मिलाकर चेहरे पर लगाएं और फिर 15 मिनट बाद फेसवॉश कर लें.

Tea Bag for Dark Circles: डार्क सर्कल हटाने के लिए टी बैग

चाय पत्तियों में मौजूद कैफीन और टैनिन डार्क सर्कल को हटाने में मदद करता है. इसके लिए आप टी बैग इस्तेमाल करने के बाद उन्हें धोकर फ्रिज में रख लें. ठंडा होने के बाद उन्हें 15-20 मिनट आंखों पर रखें. इससे डार्क सर्कल से छुटकारा मिलने के साथ आंखों की थकान भी दूर होगी.

Tea Bag for Hair: काले बालों का उपाय

टी बैग बालों को काला करने और उनकी ग्रोथ बढ़ाने में भी मददगार होता है. इसके लिए आपको चाय के पानी से हेयरवॉश करना है. आप ब्लैक टी बैग की पत्तियां लेकर पानी के साथ उबाल लें. अब इस मिक्सचर को ठंडा होने दें और फिर इसी से बाल धोएं.

कटे-फटे होंठ

अगर सर्दी में आपके होंठ ड्राई हो गए हैं या फिर कट-फट गए हैं, तो ग्रीन टी बैग को गुनगुने पानी में डुबोकर रखिए. इसके बाद इन टी बैग को कुछ देर होंठो पर रखा रहने दें.

यहां दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है. यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है.